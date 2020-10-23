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الشلف: توقيف شخصين من مدبري رحلات الهجرة غير الشرعية بعين مران

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 18:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات
الشلف: توقيف شخصين من مدبري رحلات الهجرة غير الشرعية بعين مران

الشلف - أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مران (شمال غرب الشلف) شخصين متهمين بتنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية،  حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مران وفي إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية " قد أوقفت شخصين يبلغان من العمر 21 و 35 سنة، متهمين بتنظيم و تدبير الهجرة السرية".

وأبرز البيان بأن هذه العملية تمت استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بنشاط شخصين بمدينتي "عين مران" بالشلف، و"مديونة" التابعة لولاية غليزان، وجمعهما مبالغ مالية لغرض الإعداد و التحضير و التدبير للهجرة غير الشرعية، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات.

واستنادا لنفس المصدر، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيهما و ضبط بحوزتهما قارب بحري مزود بمحرك كبير ومبلغ مالي تم جمعه من عند أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى سترات نجاة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية، تم إحالة الموقوفين أمام محكمة بوقادير عن قضية " تنظيم وتدبير رحلات الهجرة السرية".

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 20:05
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الشلف: توقيف شخصين من مدبري رحلات الهجرة غير الشرعية بعين مران
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 18:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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