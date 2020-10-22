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الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 13:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

 الشلف- أطاحت فصيلة مكافحة التهريب وسرقة المركبات بالفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف بشبكة وطنية مختصة في تهريب السيارات, حسبما علم يوم الخميس لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح, محافظ الشرطة شريف عنقود ل /وأج أن فصيلة مكافحة التهريب وسرقة المركبات بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد "أطاحت بشبكة وطنية مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية واسترجعت 7 مركبات من مختلف العلامات والأصناف".

وصرح ذات المتحدث أن هذه القضية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإدخال عدة مركبات من مختلف العلامات إلى التراب الوطني عن طريق التهريب, وتزوير ملفاتها القاعدية و بيعها و تسويقها عبر مختلف ولايات الوطن, ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات.

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وقد كللت هذه العملية بتوقيف شخصين ينحدران من ولايتي وهران و مستغانم واسترجاع سبع مركبات و ضبط ملفاتها القاعدية المزورة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية, أحيل المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف عن قضية "التهريب الدولي للمركبات ,التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و سوء استعمال الوظيفة".

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الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 13:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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