دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

تيزي وزو - ميز الدخول المدرسي للطور الابتدائي يوم الأربعاء، بولايات الوسط، احترام التدابر الوقائية ضد جائحة كورونا و تحسين ظروف التمدرس بوضع حيز الخدمة عدة منشآت تربوية جديدة حسبما لوحظ.

في اجواء من البهجة عند البعض و القلق عند الاخرين، توجه التلاميذ الذين كانوا مرفوقين بأوليائهم الى المؤسسات بعد عطلة اجبارية دامت سبعة اشهر، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

و تم استقبال التلاميذ بقياس حرارتهم قبل الدخول الى المدارس اين فرض التباعد الجسدي، كما كان الامر في اوج الازمة الصحية.

وتميز الدخول المدرسي 2020/ 2021 بولاية الجلفة، باستلام 14 مدرسة ابتدائية، 96 قسما توسيعيا و 27 مطعما مدرسيا. هذه الهياكل الجديدة ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات خاصة في هذا الظرف الصحي، حسب تصريح المسؤولين المحليين.

و عند اعطاء اشارة الانطلاق للدخول المدرسي الجديد بولاية الجلفة شدد والي الولاية، دومي جيلالي، على تنفيذ البروتوكول الصحي كما اعطى تعليمات للمسؤولين المعنيين لتقديم وجبات ساخنة لفائدة التلاميذ وتفادي الوجبات الباردة ، وكذا معالجة كل النقائص المسجلة سيما في مجال التجهيزات البيداغوجية.

التحق بمقاعد الدراسة , ما يزيد عن 163 ألف تلميذ في الطور الابتدائي موزعين على 567 مدرسة ابتدائية , وقد عرف هذا الموسم الجديد استفادة القطاع، في ما يخص النقل المدرسي الموجه للمناطق المعزولة ومناطق الظل بالخصوص ، من 40 حافلة.

وفي تيزي وزو التحق 102615تلميذ من بينهم 20982 مسجلين جدد، ب 659 ابتدائية.

بينما اجل دخول تلاميذ التحضيري ليوم 15 نوفمبر المقبل.

و احصت مديرية التربية 97850 تلميذ مستفيد من المنحة المدرسية التي سيتم توزيعها ابتداء من اليوم الاربعاء. اما النقل المدرسي فلقد خصص له 409 حافلة، حسب ذات المصدر الذي اعلن ان القطاع تدعم بفتح 17 مؤسسة جديدة من بينها 4 ثانويات، 3 مؤسسات في الطور المتوسط و 10 ابتدائيات.

وفي بومرداس اين التحق 134599 تلميذ من بينهم 26435 مسجل جديد ، تم وضع حيز الخدمة 20 مؤسسة جديدة موزعة على مختلف الاطوار بينما تدعم النقل المدرسي ب 60 حافلة جديدة .

كما التحق ما يزيد عن 91000 تلميذ بمدارسهم بولاية البويرة في احترام البرتوكول الصحي ضد تفشي وباء كوفيد-19.

بينما كان عدد المتمدرسين المعنيين بالدخول المدرسي، في ولاية المدية 120000 تلميذ التحقوا في ظروف جيدة حسب السلطات المحلية التي اعلنت ان قطاع التربية تعزز ب 7 مجمعات مدرسية ، 40 قسما توسعيا و 13 مطعما مدرسيا، كما سيتم استلام في الايام المقبلة 7 مؤسسات في الطور المتوسط، 4 ثانويات و5 نصف داخلية.

و بولاية البليدة جرى الدخول تم وضع حيز الخدمة مؤسسات ما من شأنه التكفل الجيد بالتلاميذ. و يتعلق الأمر باستلام 6 مجمعات مدرسية و 66 قسم توسعة و 5مطاعم مدرسية إلى جانب تدعيم حظيرة النقل المدرسي ب26 حافلة جديدة.

و التحق حوالي 70000 تلميذ بولاية بجاية، بمقاعد الدراسة الموزعة على 561 ابتدائية في ظروف تميزت بتطبيق الاجراءات الوقائية ضد جائحة كرورنا. و لم يتم الدخول المدرسي ببعض المؤسسات على غرار مدرسة باحا علي ببوحمزة في بلدية صدوق، اين لم تكتمل اشغال اعادة تهيئة دورات المياه و المطعم المدرسي.