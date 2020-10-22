الحملة الاستفتائية: مشروع التعديل الدستوري يكرس قدوم الجزائر الجديدة

مشروع تعديل الدستور: الصحافة الوطنية تبرز تسارع وتيرة الحملة أياما قبل انتهائها -

الأملاك الوطنية: إعداد النص التنظيمي لإدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري -

مناطق الظل في صدارة أولويات برنامج الحكومة -

جراد يدعو إلى انفتاح حقيقي في المجال الصناعي و بناء شراكات رابح-رابح -

مشروع تعديل الدستور يمنح للمجتمع المدني دورا فعالا للمشاركة في تحقيق التنمية -

مشروع تعديل الدستور: التركيز على إبراز أثره الإيجابي وشرح ما جاء به من جديد -

الترخيص لإنجاز الشطر الثاني لمنفذ الطريق السيار شرق/غرب بباتنة -

موبيليس تتوسع على مستوى محور الطريق السريع الرابط بين البيض -ادرار-تيندوف -

محادثات اللجنة العسكرية الليبية (5+5): سلسلة اتفاقيات مهمة باتجاه تسوية الأزمة -

جراد: الجزائر الجديدة هي جزائر الشباب -

جراد يدشن بباتنة مصنع التوربينات الغازية والبخارية المنجز بشراكة جزائرية أمريكية -

المركز الاستشفائي الجامعي بوهران: استئناف زراعة قوقعة الأذن بعد 7 أشهر من التوقف -

حوادث مرور: تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الحوادث و الجرحى و الوفيات خلال أسبوع -

موارد مائية: السيد براقي يبحث مع السيد كريم يونس سبل ايجاد حلول لمشاكل قطاعية -

الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز تدعو زبائنها لتسديد فواتيرهم -

جراد: لابد على الجامعة أن تكون رائدة في التكنولوجيات الحديثة -

كورونا : تسجيل 252 إصابة جديدة، 136 حالة شفاء و7 وفيات -

السيد هاني يشارك في مجلس وزراء النقل العرب بجملة من الاقتراحات لتطوير القطاع في المنطقة -

وزارة الثقافة والفنون تحيي فكر مالك بن نبي -