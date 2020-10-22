مناطق الظل "في صدارة أولويات" برنامج الحكومة

وأوضح الوزير الأول لدى تدخله عبر أمواج إذاعة الجزائر من باتنة في ختام زيارته إلى الولاية, أن وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية "يتابع يوميا مع الولاة ملف التكفل بانشغالات سكان هذه المناطق, كما انه يتابع "شخصيا" ذلك.

وقال السيد جراد أن النهوض بمناطق الظل سيكون "بعد سنتين أو ثلاث سنوات" على الأكثر.