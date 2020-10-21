الجلفة: تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس

الجلفة - تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة ( 100 كيلومتر شمال الجلفة) من تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء خلية الاتصال لذات السلك الامني.

وأكد لواج المكلف بالإعلام لدى مصالح أمن الولاية، محافظ الشرطة فيطس ساعد بأن "هذه العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة في الوسط الحضري، أثمرت عن تفكيك ورشة سرية لصناعة والمتاجرة بالأسلحة التقليدية والذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، مع حيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وأضاف - ذات المسؤول الأمني- أن هذا التدخل الذي مكن من توقيف ثلاثة أشخاص على صلة بالقضية في العقد الرابع من عمرهم، جاء إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات "مؤكدة" مفادها قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال أحد المساكن لصناعة والمتاجرة بأسلحة الصيد وذخيرتها بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

وعلى إثر ذلك، تم وضع خطة محكمة لترصد ومراقبة المكان، اسفر عن حجز كمية من البارود وزنها 724 غ من "الصاشم" ( الحبيبات المعدنية) قدر وزنها بـ1كلغ و15 غ وكذا ثلاثة أسلحة نارية (بنادق صيد) عيار 16 ملم بالإضافة الى 74 خرطوشة معبأة و 40 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم و64 كبسولة غير مستعملة.

وقد عثر بذات المسكن، على بعض المعدات تستعمل في تعبئة الخراطيش، بالإضافة الى سلاح أبيض من الصنف السادس.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، أين أحال الملف والاطراف على قاضي التحقيق الذي امر بوضعهم تحت الرقابة القضائية طبقا لإجراءات المثول الفوري، استنادا لذات المصالح الأمنية.