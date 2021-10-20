Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيليزي: 10 آلاف تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة بـ 5.000 دج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

إيليزي - استفاد 10 آلاف تلميذ بولاية إيليزي من المنحة المدرسية المقدرة بـ 5.000 دج برسم الموسم الدراسي الجديد 2020 -2021، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية التربية.

كما استفاد هؤلاء التلاميذ من حقيبة مدرسية تحوي كتب وأدوات مدرسية في إطار البرنامج التضامني تجاه الفئات المعوزة، ولضمان تكفل مدرسي لهذه الشريحة سيما مع الظرف الصحي الاستثنائي في ظل تفشي جائحة كوفيد -19، مثلما صرح ل/وأج مسؤول مصلحة البرمجة مصطفى الضب.

وبرسم الدخول المدرسي الجديد، التحق اليوم بولاية إيليزي أزيد من 12 ألف تلميذ في الطور الابتدائي بمقاعد الدراسة عبر 73 مدرسة ابتدائية بالولاية وسط إجراءات وقائية وتنظيمية محكمة فرضها الظرف الراهن.

وقد سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية سيما ما تعلق بوسائل الوقاية من كمامات ومعقم كحولي، الى جانب تعزيز المتابعة الصحية من خلال تخصيص وحدات للكشف والمتابعة على مستوى المؤسسات التربوية، مثلما أفاد مدير القطاع بوراس علقمة.

للإشارة، فقط أعطيت إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالولاية من المدرسة الابتدائية الجديدة بعين الكورس تحت إشراف والي الولاية مصطفى أغامير رفقة السلطات المحلية وبحضور الأسرة التربوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيليزي: 10 آلاف تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة بـ 5.000 دج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.21

"حق الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال في التعبير موضوع يوم دراسي الخميس بتندوف

20.10.21

غينيا: توتر قبيل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ودعوات لضبط النفس

20.10.21

إيليزي: 10 آلاف تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة بـ 5.000 دج

20.10.21

أنغولا تشجع على تطبيق خطة التسوية الأممية-الأفريقية في الصحراء الغربية

20.10.21

كرة اليد/مونديال-2021: توقيف تربص المنتخب الجزائري بعد ثبوت خمس إصابات بفيروس كورونا

20.10.21

فلاحة: تحديد القواعد الجديدة المنظمة للتعاونيات الفلاحية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.19

قسنطينة : استعمال المياه الجوفية لسقي حقول زراعة الحبوب

20.10.20

غرداية/صناعة تقليدية : "ركود" الزربية التقليدية بسبب تراجع التسويق

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التعديل الدستوري ضمانة لحق المواطن في العيش الكريم وحماية لحرياته…

20.10.20

تيسمسيلت : الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد, وجهة سياحية بحاجة للترويج

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"