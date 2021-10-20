إيليزي: 10 آلاف تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة بـ 5.000 دج

إيليزي - استفاد 10 آلاف تلميذ بولاية إيليزي من المنحة المدرسية المقدرة بـ 5.000 دج برسم الموسم الدراسي الجديد 2020 -2021، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية التربية.

كما استفاد هؤلاء التلاميذ من حقيبة مدرسية تحوي كتب وأدوات مدرسية في إطار البرنامج التضامني تجاه الفئات المعوزة، ولضمان تكفل مدرسي لهذه الشريحة سيما مع الظرف الصحي الاستثنائي في ظل تفشي جائحة كوفيد -19، مثلما صرح ل/وأج مسؤول مصلحة البرمجة مصطفى الضب.

وبرسم الدخول المدرسي الجديد، التحق اليوم بولاية إيليزي أزيد من 12 ألف تلميذ في الطور الابتدائي بمقاعد الدراسة عبر 73 مدرسة ابتدائية بالولاية وسط إجراءات وقائية وتنظيمية محكمة فرضها الظرف الراهن.

وقد سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية سيما ما تعلق بوسائل الوقاية من كمامات ومعقم كحولي، الى جانب تعزيز المتابعة الصحية من خلال تخصيص وحدات للكشف والمتابعة على مستوى المؤسسات التربوية، مثلما أفاد مدير القطاع بوراس علقمة.