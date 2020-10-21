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المسيلة : الشروع في إنجاز عدة مشاريع تربوية لتخفيف الضغط على مؤسسات القطاع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 13:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرات
المسيلة : الشروع في إنجاز عدة مشاريع تربوية لتخفيف الضغط على مؤسسات القطاع

المسيلة- أكد والي المسيلة عبد القادر جلاوي يوم الأربعاء بأنه تم الشروع في أشغال إنجاز عديد المشاريع لفائدة قطاع التربية عبر الولاية لأجل تخفيف الاكتظاظ المسجل في الأطوار التعليمية الثلاثة.

و أوضح ذات المسؤول على هامش إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 بالمدرسة الابتدائية الشهيد شنيح محمد بعاصمة الحضنة أن هذه المشاريع المسجلة برسم عام 2018 تتمثل في 40 مطعما مدرسيا و 6 مؤسسات للتعليم المتوسط و4 ثانويات  و 65 قسما من شأنها أن تخفف عند استلامها و دخولها الخدمة الضغط المسجل في المؤسسات التربوية خصوصا في الطور المتوسط.

ولتسهيل تنقل التلاميذ، فقد تم تخصيص 5 حافلات للنقل المدرسي لفائدة تلاميذ بلدية بوسعادة ليصل حاليا العدد الإجمالي لحافلات النقل عبر الولاية إلى 218 حافلة، حسب ما أفاد به السيد جلاوي الذي اضاف بأن مصالح الولاية قد تقدمت بطلب لدعم حظيرة النقل المدرسي في المستقبل.

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كما أكد نفس المسؤول على "ضرورة التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي عبر المؤسسات التربوية" خصوصا وأن الولاية قدمت-كما أضاف- كل الدعم لمحاربة انتشار وباء كورونا و تسخير الإمكانات البشرية اللازمة لذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه سيشرع في توزيع المساعدات المالية والأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ المنتمين لعائلا معوزة في "أقرب الآجال"، وفق ما ذكره الوالي الذي اعتبرالدخول المدرسي 2020-2021 "ناجحا" بهذه الولاية.

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المسيلة : الشروع في إنجاز عدة مشاريع تربوية لتخفيف الضغط على مؤسسات القطاع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 13:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرة   شارك

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