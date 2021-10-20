الدخول المدرسي 2020/ 2021: إطلاق مشاريع تربوية جديدة بورقلة

ورقلة- تميز الدخول المدرسي الجديد 2020/ 2021 بالنسبة للطور الإبتدائي يوم الأربعاء بولاية ورقلة بإطلاق عدة مشاريع إنجاز هياكل تربوية في مختلف الأطوار التعليمية، كما أفاد مسؤولو قطاع التربية بالولاية.

وشملت تلك المشاريع التعليمية المدرجة برسم الموسم الدراسي القادم 2021 /2022 والتي أعطت إشارة انطلاقها السلطات الولائية, ثلاث (3) متوسطات قاعدة (7) في كل من حيي النصر بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية و "إيفري " بوسط مدينة ورقلة، وبمنطقة '' قوق '' بالمقاطعة الإدارية تقرت (160 كلم شمال ورقلة) .

ويتعلق الأمر كذلك بثانويتين بكل من بلدية عين البيضاء (800 مقعد و200 وجبة) ، وأخرى (600 مقعد و200 وجبة) بمنطقة ''قوق'' بالمقاطعة الإدارية تقرت ، كما صرح لـ"وأج" مدير التربية .

كما تعزز القطاع برسم الموسم الدراسي الحالي 2020 /2021 بهياكل تربوية جديدة في الطور الإبتدائي تتمثل في ثمانية (8) مجمعات مدرسية منجزة بمناطق ورقلة و العالية و تيماسين و تقرت ، وتسعة (9) مطاعم مدرسية جديدة ، فيما يوجد 21 مطعم مدرسي قيد الإنجاز ، مثلما شرح السيد رابح رياح .

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ومن شأن تلك الهياكل التربوية الجديدة أن تساهم في تدارك العجز وتجاوز ظاهرة اكتظاظ الأقسام التي يواجهها القطاع الذي اعتمد نظام التناوب منذ بضع سنوات خاصة على مستوى مناطق التوسع الحضري الجديدة ، كما تمت الإشارة إليه.

وبخصوص التأطير التربوي فقد تم فتح 201 منصب جديد في كافة الأطوار التعليمية من خلال استغلال القوائم الإحتياطية وخريجي المدرسة العليا للأساتذة بورقلة، حسبما أوضح ذات المسؤول.

و تستقبل المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة بهذه الولاية برسم هذا الدخول المدرسي وبشكل تدريجي ما مجموعه 205.621 متمدرسا من كلا الجنسين من بينهم 64.554 تلميذ جديد ، موزعين على 341 ابتدائية و117 متوسطة و 50 ثانوية وبتأطير من قبل 9.716 مدرس إلى جانب توفير 341 مطعم مدرسي ، يضيف السيد رياح .

وتميز هذا الحدث التربوي بالإلتزام بمقتضيات البرتوكول الصحي الوقائي و بالإجراءات الإحترازية ضمانا لدخول مدرسي صحي وآمن عبر المؤسسات التربوية ، على غرار اعتماد نظام تفويج التلاميذ (20 تلميذا ) وارتداء الكمامات ، واستعمال الوسائل المعقمة ، واحترام مسافة التباعد الجسدي ، كما أكد مدير التربية.

ومن جهته طمأن والى الولاية أبو بكر الصديق بوستة لدى إشرافه على انطلاق الدخول المدرسي الجديد من ابتدائية المجاهد "علي بن كران "بحي النصر" ( الضاحية الغربية لمدينة ورقلة) أولياء التلاميذ بخصوص اتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ في هذا الظرف الصحي الإستثنائي جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) ، بما يضمن السير العادي للعملية البيداغوجية .