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الحملة الاستفتائية : مشروع التعديل الدستوري تجسيد لإرادة الشعب في التغيير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 10:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

قسنطينة - كشفت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار يوم الأربعاء بأن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يعد تجسيدا لإرادة الشعب في التغيير.

و أشارت يومية "لاست ريبوبليكان" إلى أن رئيس الجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني و المواطنة قدور مهري صرح من ولاية ميلة إلى أن مشروع تعديل الدستور "يضع حدا للنهب و التمييز و التفرقة الذين كانوا يمارسون في السابق."

و في هذا الصدد كشفت ذات الصحيفة بأن السيد مهري اعتبر أن الاستعمار الفرنسي خلف بالجزائر "بعض ممارسات النهب و التمييز و التفرقة بين أفراد الشعب و التي ستزول إذا ما تمت تزكية مشروع التعديل الدستوري."

و أكد بأن "تلك الممارسات تضرب لحمة الشعب وتزرع خطاب الكراهية الذي تم تجريمه. "

كما نقلت ذات اليومية الصادرة بعنابة تصريحات أساتذة جامعيين و أعضاء الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني من سوق أهراس و الذين أكدوا بأن "مشروع تعديل الدستور يحافظ على الهوية الوطنية و يعزز الديموقراطية."

كما تناولت الصحف الصادرة بشرق البلاد على نطاق واسع تصريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة خلال زيارة العمل و التفقد للناحية العسكرية الثالثة ببشار.

و أكدت يوميات النصر و "لاست ريبوبليكان" و سيبوس نيوز بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أوضح بأن الاستفتاء الشعبي المقبل حول مشروع تعديل الدستور يشكل "مرحلة هامة على درب تشييد الجزائر الجديدة و تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و أن بلوغ هذه الأهداف يمر حتما عبر تحقيق الأمن و الاستقرار."

آخر تعديل على الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 10:36
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الحملة الاستفتائية : مشروع التعديل الدستوري تجسيد لإرادة الشعب في التغيير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 10:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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