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الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 08:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

قسنطينة- أكدت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار يوم الثلاثاء بأن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل سيسمح ب"ازدهار الطاقات."

و نقلت يومية "لاست ريبوبليكان" تصريحات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات من سطيف و الذي أكد بأن "هدف الحكومة هو إشراك الشباب في ديناميكية التنمية و بناء البلاد."

و في هذا الصدد كشفت اليومية بأن الوزير المنتدب قال "ثروتنا اليوم في شبابنا و ثورتنا في البناء (..) و إذا أردنا تطوير مؤسسات الشباب لابد من تشجيع المناولة و إذا رغبنا في تنمية مناطق الظل يتعين علينا الاعتماد على شبابها و الاهتمام أكثر بالقدرات الشبانية التي تزخر بها هذه المناطق."

كما تناولت ذات الصحيفة الصادرة بعنابة التجمع الذي نشطه الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين من قسنطينة زهير بن ساحة و الذي اعتبر أن التصويت لصالح التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "سيلبي تطلعات العمال و سيفتح أمامهم آفاق جديدة."

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من جهتها نقلت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" تصريح وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني من البليدة و الذي أكد بأن مشروع التعديل الدستوري "سيضمن للفلاحين و المربين و جميع شركاء القطاع لاسيما الشباب منهم الاستغلال الشفاف للموارد الفلاحية."

كما تناولت الصحف الصادرة بشرق البلاد على نطاق واسع كلمة رئيس الجمهورية الموجهة للمشاركين في أشغال الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ال22 التي قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي.

و أكدت يوميات النصر و "لاست ريبوبليكان" و سيبوس نيوز بأن رئيس الدولة أكد بأن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "سيشكل دلالة بليغة على القيم الحضارية للجزائر و سيكرس الوفاء لرسالة الشهداء و سيعزز دولة القانون التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل."

و أبرز في ذات السياق بأن "مؤسساتنا كلها مدعوة للمساهمة في ترقية المنظومة الأخلاقية و الحرص على أخلقة الحياة العامة."

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الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 08:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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