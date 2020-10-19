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قسنطينة : استعمال المياه الجوفية لسقي حقول زراعة الحبوب

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 19:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
قسنطينة : استعمال المياه الجوفية لسقي حقول زراعة الحبوب

قسنطينة - يرتكز برنامج دعم شعبة الحبوب بولاية قسنطينة هذه السنة أساسا حول استعمال المياه الجوفية للسقي, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين الوالي عبد الحفيظ ساسي.

وخلال تدخله على هامش إعطاء الإشارة الرسمية لحملة الحرث والبذر بإحدى المستثمرات الفلاحية ببلدية أولاد رحمون, أوضح ذات المسؤول بأن "استعمال المياه الجوفية في مجال سقي الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة الحبوب خلال شهري مارس وأبريل المقبلين يرمي إلى تحسين مردود هذا المنتوح ."

وأكد الوالي على هامش انطلاق حملة الحرث والبذر الجديدة بحضور مسؤولي كل من مديرية المصالح الفلاحية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بأن ولاية قسنطينة التي تعتبر حاليا من ضمن المناطق الأكثر إنتاجية للحبوب قد حققت "إنجازات معتبرة" في هذه الشعبة الاستراتيجية بفضل الجهود المبذولة من طرف الفلاحين.

وبعدما أكد على أهمية الدعم التقني والمالي والمعنوي للفلاحين, أشار السيد ساسي إلى "الانخفاض الطفيف" في إنتاج الحبوب المسجل خلال الحملة الفلاحية الماضية والذي يعود أساسا إلى "ضعف تساقط الأمطار."

وقد تم تخصيص مساحة بـ 88300 هكتار لزراعة الحبوب على مستوى ولاية قسنطينة برسم حملة الحرث والبذر لهذه السنة, حسب ما و رد في الشروحات التي قدمت بعين المكان من طرف مسؤولي قطاع الزراعة.

ومن أصل ما لا يقل عن 61500 هكتار من المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة القمح الصلب فقد تم تخصيص 18900 هكتار للقمح اللين و6800 هكتار للشعير و1100 هكتار للخرطال, حسب ما أفاد به مسؤولو قطاع الفلاحة, مشيرين إلى أن كل الوسائل البشرية والمادية قد تم تسخيرها من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية.

كما تمت الإشارة بالمناسبة إلى أن الإنتاج المحقق برسم الحملة الفلاحية الماضية قد تجاوز 2 مليون قنطار جمع منها قرابة 1,3 مليون قنطار على مستوى نقاط التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وتتوفر المستثمرة الفلاحية الخاصة "زوبير زعطاط" الواقعة غير بعيد عن مركز بلدية أولاد رحمون (25 كلم جنوب-شرق قسنطينة) على مساحة إجمالية بـ650 هكتارا موجهة لإنتاج الحبوب والخضروات, بالإضافة إلى تربية الأغنام.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة : استعمال المياه الجوفية لسقي حقول زراعة الحبوب
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 19:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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