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الجلفة :توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي لفائدة مناطق الظل 

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

الجلفة - قامت السلطات المحلية لولاية الجلفة، اليوم الإثنين، بتوزيع 40 حافلة للنقل المدرسي لفائدة مناطق الظل المتمركزة على مستوى مختلف بلديات الولاية.

وأشرف والي الولاية، دومي جيلالي، بحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية على مراسيم توزيع مقررات ومفاتيح الحافلات على رؤساء البلديات لكي تكون جاهزة لإستغلالها لفائدة التلاميذ عشية الدخول المدرسي 2021/2020.

وأكد مسؤول الجهاز التنفيذي بأن "هذه العملية التي تهدف للتكفل الأمثل بالتلاميذ ممن يعرفون معاناة التنقل بمناطق الظل، وضعت تحت التصرف من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وذلك في مسعى تحسين الإطار المعيشي لسكان مناطق الظل ببلديات ولاية الجلفة".

وبهذه السانحة، تم التأكيد على ضرورة الإهتمام بهذه المكاسب التي تعزز حظيرة النقل المدرسي، في الوقت الذي أعطى والي الولاية تعليمات لأجل ضمان دخول مدرسي في أحسن الأحوال يلتزم خلاله بالبروتكولات الصحية التي تضمن السلامة من مخاطر انتشار وباء كوفيد-19.

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الجلفة :توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي لفائدة مناطق الظل 
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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