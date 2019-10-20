باتنة :حجز 100 قنطار من التبغ وقطع نقدية قديمة

باتنة - حجزت مصالح الأمن بولاية باتنة 100 قنطار من التبغ وأقراص مهلوسة وكيف معالج وكذا قطع نقدية قديمة وكمية من المشروبات الكحولية وذلك في عمليات منفصلة، حسب ما أفادت به اليوم الاثنين خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن مصالح أمن دائرة عين التوتة أوقفت شاحنة كان على متنها شخص يبلغ من العمر 34 سنة ينحدر من مدينة وادي سوف وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور بداخلها على كمية التبغ التي تدخل في صناعة "الشمة" مموهة بالتبن.

كما تم توقيف 4 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 26 و 46 سنة، كانوا على متن 3 مركبات إحداهما قادمة من مدينة خنشلة وحجز 242 غراما من الكيف المعالج إضافة لـ 190 قرصا مهلوسا، وفق ما ذكره ذات المصدر.

من جهتها، أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (باتنة1) 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، كانوا على متن سيارة سياحية بالقرب من المستشفى الجامعي لباتنة قادمين من مدينة خنشلة وبعد تلمسهم و تفتيش المركبة تم العثور بحوزة أحدهم على 18 قطعة نقدية قديمة (مسكوكات) وقلادة وسلسلة من المعدن الأبيض بالإضافة إلى قناع من المعدن الأصفر وتمثال لامرأة وآخر لهرم مصري، حسب ما أوضحه نفس المصدر.

وتم أيضا حجز 2049 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ببلديتي عين التوتة وسقانة، تم ضبطها بحوزة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و47 سنة، من بينهما شقيقين مسبوقين قضائيا، فيما أوقفت عناصر الأمن الحضري 12 ببلدية وادي الشعبة شخص يبلغ من العمر 38 سنة بحي 1600 سكن بحملة 3 كان بصدد التصوير بطائرة مسيرة من الحجم الصغير مزودة بكاميرا عالية الدقة دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا.