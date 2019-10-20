مستغانم : إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية في عرض البحر وتوقيف 138 شخص

مستغانم - تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بمستغانم خلال نهاية الأسبوع الماضي من إفشال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية في عرض البحر مكنت من توقيف 138 شخص، حسبما أستفيد اليوم الاثنين من ذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تمكنت من اعتراض عدة قوارب مطاطية وأخرى تقليدية الصنع على طول ساحل ولاية مستغانم وإنقاذ أشخاص آخرين كانوا بصدد مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بشكل غير قانوني.

وتم خلال هذه العمليات توقيف 138 شخص بينهم أجانب من جنسيات مختلفة ونساء وقصر وقامت ذات الوحدات باقتيادهم إلى اليابسة للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات قبل تسليمهم للمصالح الأمنية المختصة ثم للجهات القضائية، يضيف المصدر ذاته.

وبالموازاة مع ذلك عثرت ذات الوحدات خلال عمليات التمشيط المكثف للمياه الإقليمية على طرد يحتوي على قرابة 30 كيلوغرام من الكيف المعالج يطفو على السطح شمال الميناء التجاري.

وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها في ظرف وجيز بعد أن استرجعت وحدات حرس السواحل خلال الأسابيع الماضية طردين عائمين مماثلين بهما 129 كلغ و32 كلغ من الكيف المعالج على التوالي معبأين في شكل صفائح شمال ويليس ومستغانم يضيف المصدر ذاته.

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ومن جهة أخرى وبولاية تلمسان تمكن مؤخرا عناصر أمن ولاية تلمسان من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر حسبما، أفاد به اليوم بيان لخلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية.

ونفذت هذه العملية الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر حاجز أمني بمدخل مدينة تلمسان وتوقيف مركبة وإخضاعها للتفتيش والعثور بحوزة 5 أشخاص كانوا على متنها على مبلغ يفوق 5 ملايين دج، استنادا لذات المصدر.

وتبين بعد توقيف هؤلاء الأشخاص والتحقيق معهم أنهم كانوا بصدد التأهب للقيام بالإبحار السري كما مكنت معطيات التحقيق وكذا الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية منظمي العملية ينحدران من مدينة تلمسان وتوقيفهما بعد ذلك والعثور بمنزل أحدهما على قارب كان مجهز لعملية الهجرة ومحرك ذو قوة 50 حصان.

وقد تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، كما أشير إليه.