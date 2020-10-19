الحملة الاستفتائية: صحف شرق البلاد تسلط الضوء على التعبئة المتزايدة لممثلي الحركة الجمعوية

قسنطينة- سلطت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار يوم الاثنين الضوء على التعبئة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين و ممثلي الحركة الجمعوية لصالح مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.

و نقلت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" بيان الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين الذي تدعو من خلاله المنخرطين فيها إضافة إلى مجموع الفاعلين الاقتصاديين إلى قول كلمتهم خلال الاستفتاء على الدستور الجديد.

و في هذا الصدد أشارت الجريدة إلى "أنه بالنظر لاحترام الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين لالتزاماتها الوطنية و كذا مهامها المتعلقة بترقية الفاعلين الاقتصاديين تدعو منخرطيها على وجه الخصوص إلى الذهاب للتصويت يوم الاستفتاء حول الدستور الجديد."

و استنادا للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تضيف ذات الصحفية "يتضمن الدستور الجديد اقتراحات مقدمة من طرف هذه المنظمة (..) و التي ستضخ بالتأكيد دماء جديدة ستمكن من تكريس الديمقراطية و الشفافية في تسيير الشؤون العامة."

و أعطت من جهتها يومية النصر الكلمة لرؤساء جمعيات و ممثلين للحركة الجمعوية للتطرق للنصوص الجديدة التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري في شقه المتعلق بالمجتمع المدني.

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و ضمن صفحتين داخليتين كشفت يومية النصر بأن ممثلي المجتمع المدني أجمعوا علىالقول بأن "الدستور الجديد حرر الحركة الجمعوية من القيود البيروقراطية و التبعية."

و أفادوا بأن "مشروع التعديل الدستوري أعطى للمجتمع المدني و المنظمات و الجمعيات مكانتها الحقيقية و حقوقها و منحها الحماية القانونية للتحرر من تبعية الإدارة و الابتزاز من خلال مواد صريحة لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء الجمعيات و عدم حلها إلا بقرار قضائي."

كما تناولت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد على نطاق واسع تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة من تمنراست.

و نقلت يوميات "لوكوتيديان دو كونستانتين" و "لاست ريبوبليكان" و "إيدوغ نيوز" و النصر على وجه الخصوص بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي دعا أفراد الجيش أن يكونوا "في مستوى المسؤولية الدستورية" الملقاة على عاتقهم خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.