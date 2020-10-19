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الحملة الاستفتائية: صحف شرق البلاد تسلط الضوء على التعبئة المتزايدة لممثلي الحركة الجمعوية

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 09:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

قسنطينة- سلطت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار يوم الاثنين الضوء على التعبئة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين و ممثلي الحركة الجمعوية لصالح مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.

و نقلت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" بيان الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين الذي تدعو من خلاله المنخرطين فيها إضافة إلى مجموع الفاعلين الاقتصاديين إلى قول كلمتهم خلال الاستفتاء على الدستور الجديد.

و في هذا الصدد أشارت الجريدة إلى "أنه بالنظر لاحترام الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين لالتزاماتها الوطنية و كذا مهامها المتعلقة بترقية الفاعلين الاقتصاديين تدعو منخرطيها على وجه الخصوص إلى الذهاب للتصويت يوم الاستفتاء حول الدستور الجديد."

و استنادا للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تضيف ذات الصحفية "يتضمن الدستور الجديد اقتراحات مقدمة من طرف هذه المنظمة (..) و التي ستضخ بالتأكيد دماء جديدة ستمكن من تكريس الديمقراطية و الشفافية في تسيير الشؤون العامة."

و أعطت من جهتها يومية النصر الكلمة لرؤساء جمعيات و ممثلين للحركة الجمعوية للتطرق للنصوص الجديدة التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري في شقه المتعلق بالمجتمع المدني.

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و ضمن صفحتين داخليتين كشفت يومية النصر بأن ممثلي المجتمع المدني أجمعوا علىالقول بأن "الدستور الجديد حرر الحركة الجمعوية من القيود البيروقراطية و التبعية."

و أفادوا بأن "مشروع التعديل الدستوري أعطى للمجتمع المدني و المنظمات و الجمعيات مكانتها الحقيقية و حقوقها و منحها الحماية القانونية للتحرر من تبعية الإدارة و الابتزاز من خلال مواد صريحة لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء الجمعيات و عدم حلها إلا بقرار قضائي."

كما تناولت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد على نطاق واسع تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة من تمنراست.

و نقلت يوميات "لوكوتيديان دو كونستانتين" و "لاست ريبوبليكان" و "إيدوغ نيوز" و النصر على وجه الخصوص بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي دعا أفراد الجيش أن يكونوا "في مستوى المسؤولية الدستورية" الملقاة على عاتقهم خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

آخر تعديل على الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 09:28
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الحملة الاستفتائية: صحف شرق البلاد تسلط الضوء على التعبئة المتزايدة لممثلي الحركة الجمعوية
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 09:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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