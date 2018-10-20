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الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 11 شخصا

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

الشلف - أحبط عناصر الدرك الوطني بتنس (55 كلم شمال الشلف) محاولة هجرة غير شرعية ل 11 شخصا، حسبما علم اليوم الأحد لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح النقيب عبد المومن قري ل/وأج أن عناصر الدرك الوطني بتنس" قد أوقفت 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 32 سنة، كانوا بصدد التحضير للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ الغزلان بسيدي عبد الرحمان باتجاه إسبانيا".

واستنادا للمتحدث تمت هذه العملية استغلالا لمعلومات وردت لذات الفرقة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتحضير لعملية الهجرة غير الشرعية، إذ تم إعداد خطة أمنية محكمة وغلق جميع المنافذ المؤدية لشواطئ تنس وسيدي عبد الرحمان.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف 11 شخصا وحجز زورق مطاطي، محرك، مضختي هواء لنفخ الزورق، 220 لتر من البنزين، سترات نجاة، حقائب ظهر، بوصلة، هواتف نقالة ومبلغ مالي من العملة الصعبة.

واستنادا لذات المصدر سيتم لاحقا تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتنس.

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الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 11 شخصا
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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