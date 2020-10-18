ورقلة: تزويد مناطق نائية بالكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بدائرة البرمة الحدودية

ورقلة- جرى تزويد عدة مناطق نائية بدائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب/شرق ورقلة) بالكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، وذلك في إطار برنامج تنمية مناطق الظل بالولاية، كما أفادت يوم الأحد محافظة الغابات.

وشملت هذه العملية التي جسدت في يونيو الماضي وخصص لها غلافا ماليا بقيمة 24 مليون دج في إطار الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب (2019)، ست (6) مناطق نائية يقطنها البدو الرحل وهي القلتة وغرد العلوش وبئر العربي وعين الناقة والزنايقة وبئر الوسترن، حسب توضيحات مسؤولي ذات المحافظة خلال زيارة تفقدية للسلطات الولائية إلى هذه الجماعة المحلية الحدودية.

و قد استفادت عائلات البدو الرحل في إطار هذا المشروع من وحدات للطاقة الشمسية مكنتها من تشغيل الإنارة وبعض التجهيزات الكهرومنزلية، كما أشير إليه.

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ويتوخى من هذه العملية تعميم التموين بطاقة الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية و إيصالها إلى مناطق الظل بالولاية بما يساعد على تثبيت السكان البدو الرحل بمناطقهم وتحسين الإطار المعيشي لهم، كما شرحت محافظة الغابات.

وأعربت عائلات من البدو الرحل عن "ارتياحها" لتجسيد هذه العملية التي ستسمح لهم بالتزود بطاقة الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية، مما سيساهم ذلك - حسبهم - في تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها بوسط البيئة الصحراوية التي تتميز بقساوة المناخ صيفا وشتاءا.