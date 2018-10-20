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تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي لفائدة ولاية بومرداس

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي لفائدة ولاية بومرداس

بومرداس- أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري, يوم السبت ببومرداس عن تدعيم الولاية ببرنامج سكني يضم 500 إعانة في صيغة السكن الريفي, وذلك الاستجابة للطلبات المتصاعدة في المجال خاصة على مستوى مناطق الظل.

وقال الوزير في تدخله عقب استماعه لعرض مفصل حول قطاع السكن بالولاية ضمن زيارة عمل للولاية, بأن 400 إعانة من مجمل الإعانات المذكورة مدرجة ضمن البرنامج التنموي لسنة 2020 و100 إعانة المتبقية مدرجة ضمن برنامج 2021 على أن يتم تدعيم الولاية لاحقا ببرامج أخرى ضمن المشاريع الجديدة لسنة 2021 التي هي قيد الإعداد.

وفي تصريح صحفي عقب انتهاء الزيارة وفيما يتعلق بقضية ما يزيد عن 3000 مواطن بالولاية استفادوا من الشطر الأول من الإعانة المالية للبناء الريفي منذ نحو سنة ولم يبادروا إلى حد اليوم بإنجاز سكناتهم, طالب الوزير السلطات المحلية المساعدة من اجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية والتصدي لها لأن العدد المذكور كبير بالولاية مقارنة بولايات اخرى من الوطن .

ويرى الوزير بأن عدم التصدي إلى هؤلاء المخالفين سينجر عنه صعوبات كبيرة في تجسيد البرامج السكنية المستقبلية في هذه الصيغة التي ستعطي لها الأولوية سنة 2021, وهذا الأمر غير مقبول لذلك يجب محاصرة هذه الظاهرة من الآن بتحسيس المواطنين المعنيين بضرورة بعث إنجاز سكناتهم.

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وتضمنت الزيارة إلى جانب وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال نحو 7000 وحدة سكنية في البيع بالإيجار (عدل),وضع ببلدية بودواو – شمالا- حجر الأساس للانطلاق في إنجاز 50 مسكن ترقوي مدعم بالصيغة الجديدة لمرق خاص ثم تفقد مشروع القطب الحضري 2200 مسكن عمومي إيجاري.

وبنفس بلدية بودواو دشن الوزير ثانوية وإكمالية من ضمن 13 منشأة تربوية (مجمعات مدرسية وإكماليات وثانوية) تعززت بها الولاية مع الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب.

وبمقر الولاية أشرف الوزير على توزيع مفاتيح ومقررات استفادة وعقود امتلاك ل 578 مسكن في صيغة البيع بالإيجار ببلدية أولاد هداج – شمالا- وتوزيع 61 قرار إستفادة من إعانات في إطار السكن الريفي, مع تكريم في نفس الحفل, الفائزين بالمسابقة الخاصة بالجمعيات والأحياء في إطار الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

كلـمات مفتـاحيــة :
تخصيص 500 إعانة مالية في صيغة السكن الريفي لفائدة ولاية بومرداس
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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