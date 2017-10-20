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رئيس الجمهورية يقرر تخصيص 300 وحدة سكنية إجتماعية إضافية لولاية الجلفة

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
رئيس الجمهورية يقرر تخصيص 300 وحدة سكنية إجتماعية إضافية لولاية الجلفة

الجلفة- كشف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم السبت بولاية الجلفة, عن قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتخصيص حصة سكنية اجتماعية إضافية لهذه الولاية السهبية تقدر ب 300 وحدة.

وفي ختام زيارة العمل التي قام بها السيد جراد لولاية الجلفة, كشف في لقائه بممثلي المجتمع المدني عن قرارات مهمة لرئيس الجمهورية بعث بها لسكان ولاية الجلفة منها تخصيص حصة سكنية إضافية تقدر ب 300 وحدة ذات طابع إجتماعي إيجاري, ومنح هذه الولاية 700 إعانة في إطار تعزيز البناء الريفي.

وكما ذكر الوزير الأول بأن ولاية الجلفة حظيت بغلاف مالي بقيمة 400 مليون دج للتكفل بجملة الإنشغالات التي تعنى بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من توفير للكهرباء وطرقات و مشاريع ذات صلة بالمدارس.

وكما عرج السيد جراد على جملة المشاريع التي وقف عليها في زيارته التي دامت يوما واحد, مشيرا إلى أنها "مكاسب تنموية هامة, لاسيما ما تعلق منها بوضع حجر الأساس لمشروع  مركز مكافحة السرطان الذي يترجم الوفاء بالعهد الذي إلتزم به الرئيس تبون أمام سكان ولاية الجلفة".

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وكما ثمن الوزير الأول دور المجتمع المدني بعد عقده للقائه معهم قائلا لهم: "أنتم أداة لتطوير وقوة فاعلة وإيجابية لبناء الجزائر".

وأشار إلى أن الإنشغالات التي طرحوها "تكاد تتكرر في غالب الولايات ولكن حلها يلزم التفكير ببعد وطني", معتبرا اللقاء مع هؤلاء (أي المجتمع المدني) تعزيزا  للديمقراطية التشاركية". وأضاف مسترسلا: "دورنا هنا لتعزيز آلية الإتصال المباشر".

وجدير بالذكر, فقد قدم الوزير الأول مداخلة على أثير الإذاعة المحلية أبرز فيها جوانب مختلفة تخص التنمية وعرج على مواضيع مختلفة تخص المحطة الهامة التي ستقبل عليها الجزائر في الفاتح من نوفمبر المقبل حيث سيجرى الإستفتاء على وثيقة تعديل الدستور.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يقرر تخصيص 300 وحدة سكنية إجتماعية إضافية لولاية الجلفة
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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