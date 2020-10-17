إعادة بعث جميع المشاريع السكنية المتعطلة ببومرداس في ظرف لا يتعدى الأسبوع

وأمر الوزير في تدخله عقب استماعه لعرض مفصل حول قطاع السكن بالولاية ضمن زيارة عمل للولاية, بإعادة إطلاق فورا وفي ظرف الأسبوع الجاري ما يزيد عن 8.000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ, ما يمثل نحو 26 بالمائة من مجمل البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية إلى غاية نهاية 2019, متعثرة منذ عدة سنوات لأسباب تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار.
وطرح الوزير في نفس هذا السياق إمكانية الذهاب إلى غاية 31 ديسمبر 2020 كأخر أجل لإطلاق عدد أخر محدود من البرامج السكنية المتعثرة لأسباب أهمها إدارية.
"وأظن بأن مصالح الولاية المعنية توفر حاليا كل العقارات المطلوبة لتوطين المشاريع السكنية لذلك أطلب من القائمين على هذه المشاريع بإطلاق أشغال إنجازها بشكل فوري", يشدد الوزير, داعيا المعنيين بهذه المشاريع إلى "ضرورة حل وتبسيط كل الإجراءات القانونية".
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"إذا تطلب الأمر لذلك تخصيص كل أيام الأسبوع الجاري والقادم لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها على مستوى المركزي سنقوم بذلك", يؤكد الوزير.
كما طلب السيد ناصري من السلطات الولائية بذل جهود إضافية لوضع هذه البرامج السكنية في السكة من خلال السعي لإيجاد تفاهمات واقعية مع المرقين والمكتتبين أصحاب هذه السكنات.