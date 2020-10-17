اليوم الوطني للهجرة: مشاريع تنموية تدخل الخدمة بغرب البلاد

وهران- تدعمت ولايات من غرب البلاد يوم السبت بوضع مشاريع تنموية حيز الخدمة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة المصادف ل 17 أكتوبر من كل سنة.

وفي هذا الصدد أشرف والي ولاية وهران مسعود جاري على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 1.441 عائلة على مستوى بلدية بوفاطيس, و129 عائلة بمنطقة الشقاليل التابعة لبلدية وادي تليلات.

وبتلمسان, تم ربط 356 مسكن بشبكة توزيع الغاز الطبيعي ببلدية عين فتاح بغلاف مالي يقدر بأزيد من 18 مليون دج ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية, وفق ما أفادت به لوأج خلية الإعلام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بالولاية.

وتفوق نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بالولاية حاليا 94 من المائة ويرتقب أن ترتفع بعد استكمال مشاريع مماثلة.

كما تم بذات المناسبة وضع حيز الخدمة الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الغزوات وإطلاق عليها اسم الشهيد مرابط بشير المدعو بن اعمر.

أما بولاية عين تموشنت, فقد تعززت بلدية شعبة اللحم (دائرة المالح) بمركز بريدي أشرف والي الولاية أمحمد مومن على وضعه حيز الخدمة. وقد قدرت تكلفة إنجاز هذا المرفق ب 65ر23 مليون دج ضمن المخطط البلدي للتنمية, حسب مديرة قطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية نصيرة العيداوي.

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كما وضعت حيز الخدمة أيضا وحدة ثانوية للحماية المدنية ببلدية المالح حيث جهزت بكافة الوسائل اللازمة لأداء مهامها.

وتميزت مراسم إحياء هذه الذكرى التاريخية بولاية مستغانم بتوزيع 34 حافلة للنقل المدرسي على 30 بلدية من مجموع 32 جماعة محلية تضمها الولاية.

وستدعم هذه الحافلات حظيرة النقل المدرسي على مستوى البلديات والمقدرة ب 201 حافلة وتساهم في تحسين ظروف الدراسة لاسيما بالجهات النائية وتلك التي تم تصنيفها مؤخرا كمناطق ظل.

كما نظم إلى جانب ذلك معرض تاريخي بساحة المتحف الولائي للمجاهد وحفل تكريمي على شرف الأسرة الثورية وعائلات شهداء الواجب الوطني بديوان الولاية.