Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجلفة: الوزير الأول يقف على مشاريع جوارية بمناطق الظل ببلدية سيدي بايزيد

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
الجلفة: الوزير الأول يقف على مشاريع جوارية بمناطق الظل ببلدية سيدي بايزيد

الجلفة- وقف الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم السبت في إطار زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها لولاية الجلفة, على مشاريع جوارية بمناطق الظل ببلدية سيدي بايزيد (65 كلم شرق الولاية).

وعاين السيد جراد الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ,كمال بلجود, و وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات,عبد الرحمن بن بوزيد, مشروع مدرسة ابتدائية قديمة استفادت من عملية إعادة تهيئة و تجهيزه بلوحات الطاقة الشمسية, بمنطقة اولاد فاطمة, سيستفيد من خدماتها التلاميذ خلال الموسم الدراسي الذي سينطلق يوم 21 أكتوبر.

كما زار الوزير الأول بالمنطقة الريفية قندوزة مشروع مماثل لمدرسة ابتدائية قديمة استفادت من إعادة تهيئة و زودت بمطعم مدرسي مجهز وكذا بغاز البروبان.

واستمع السيد جراد لشروحات وافية حول المشاريع التنموية التي تستهدف مناطق الظل (ما مجموعه 35 عملية في قطاعات حيوية مختلفة) رصد لها ما يربو عن 300 مليون دج.

اقرأ أيضا : الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة

واغتنم الوزير الأول زيارته لهذه المنطقة ليستمع لانشغالات المواطنين التي مست عدة جوانب منها المطالبة بحصة في السكن الريفي و ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي و توفير النقل المدرسي و ضمان الخدمات الصحية على مستوى قاعة العلاج الموجودة بالمنطقة.

ووعد السيد جراد بالتكفل بهذه الانشغالات التي اعتبرها من "أوليات رئيس الجمهورية في اهتمامه بمناطق الظل".

وسيواصل الوزير الأول جراد زيارته للولاية بلقاء يجمعه بفعاليات المجتمع المدني على مستوى قاعة المحاضرات بجامعية زيان عاشور كما سيكون له تدخل على أثير الإذاعة المحلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجلفة: الوزير الأول يقف على مشاريع جوارية بمناطق الظل ببلدية سيدي بايزيد
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.17

انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يوم الأحد

20.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961: "جريمة ضد الإنسانية تنفيذا "لخطة منسقة"

20.10.17

اليوم الوطني للهجرة: مشاريع تنموية تدخل الخدمة بغرب البلاد

20.10.17

كوفيد-19 : وزارة الصحة تجدد دعوتها للمواطنين من أجل الاحترام الصارم لإجراءات الاحترازية…

20.10.17

قضية سوفاك: استئناف مرافعات الدفاع

20.10.17

مشروع تعديل الدستور يضمن استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها