الذكرى ال59 ليوم الهجرة بقسنطينة : تسليم مفاتيح 881 سكن من صيغة العمومي الإيجاري

قسنطينة- تم تسليم يوم السبت بولاية قسنطينة مفاتيح 881 وحدة سكنية عمومية إيجارية متواجدة على مستوى التوسعة الغربية بالوحدة الجوارية رقم 14 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية.

و في كلمته خلال مراسم تسليم المفاتيح المنظمة في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال59 ليوم الهجرة "17 أكتوبر من كل سنة" بدار الثقافة مالك حداد, أوضح والي قسنطينة, أحمد عبد الحفيظ ساسي, بأن "عملية توزيع هذه السكنات التي تخص مستفيدين من بلدية قسنطينة تأتي بعد استكمال التهيئة الخارجية بها وتوفير كل الظروف المناسبة للمستفيدين وهذا في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين."

وكشف الوالي بأنه "سيتم توزيع حصة سكنية تقدر بـ 700 وحدة ترقوية مدعمة خلال شهر نوفمبر المقبل وتوزيع 2020 سكن عمومي إيجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 أجريت القرعة الخاصة بهم مطلع الشهر الجاري, علاوة على نشر قبل نهاية السنة الجارية القائمة الاسمية ل1500 مستفيد من سكنات من نفس الصيغة تتعلق ببلدية الخروب".

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كما أفاد ذات المسؤول بأنه "سيشرع خلال الأسابيع القليلة المقبلة في أشغال التهيئة الخارجية لـ 4 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية أخرى بمدينة علي منجلي ليتم توزيعها "نهاية السداسي الأول من سنة 2021 ".

تجدر الإشارة إلى أنه قد تخلل مراسم حفل توزيع مفاتيح هذه السكنات, تكريم عائلات عدد من الشهداء وكذا مجاهدين وأفراد من الحرس البلدي.