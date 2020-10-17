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انفجار أنبوب الغاز بالبيض : ارتفاع عدد الضحايا الى ستة قتلى

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات
انفجار أنبوب الغاز بالبيض : ارتفاع عدد الضحايا الى ستة قتلى

البيض - لفظت مصابة في حادث انفجار الغاز الذي وقع بمدينة البيض أنفاسها الأخيرة يوم السبت, حسبما علم لدى عائلة الضحية ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء هذا الحادث إلى ستة أشخاص.

وكانت هذه الضحية التي تبلغ من العمر 43 سنة تم تحويلها يوم الحادث, أي السبت الماضي, على جناح السرعة نحو مستشفى الحروق الكبرى بالدويرة (الجزائر العاصمة) رفقة ثلاثة مصابين آخرين على متن مروحيتين تابعتين لمصالح الحماية المدنية.

وإثر وفاة هذه السيدة يكون حادث انفجار الغاز الذي وقع بمدينة البيض قد خلف إجمالا ستة قتلى و17 جريحا.

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وأعلنت السلطات المحلية في حصيلة سابقة عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

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انفجار أنبوب الغاز بالبيض : ارتفاع عدد الضحايا الى ستة قتلى
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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