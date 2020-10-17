انفجار أنبوب الغاز بالبيض : ارتفاع عدد الضحايا الى ستة قتلى

وكانت هذه الضحية التي تبلغ من العمر 43 سنة تم تحويلها يوم الحادث, أي السبت الماضي, على جناح السرعة نحو مستشفى الحروق الكبرى بالدويرة (الجزائر العاصمة) رفقة ثلاثة مصابين آخرين على متن مروحيتين تابعتين لمصالح الحماية المدنية.
وإثر وفاة هذه السيدة يكون حادث انفجار الغاز الذي وقع بمدينة البيض قد خلف إجمالا ستة قتلى و17 جريحا.
اقرأ أيضا : انفجار أنبوب الغاز بالبيض: إيداع 8 أشخاص الحبس ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية
وأعلنت السلطات المحلية في حصيلة سابقة عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.