تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية -

الدولة لديها نية صادقة في التغيير -

الحزب الشيوعي الكوبي يؤكد على محورية القضية الصحراوية في سياسته الخارجية -

الوزير الأول يدشن مدرسة الحرف للأشغال العمومية بالجلفة -

انفجار أنبوب الغاز بالبيض : ارتفاع عدد الضحايا الى ستة قتلى -

جراد يضع حجر أساس لمشروع مركز لمكافحة السرطان بالجلفة -

حوادث المرور: إصابة 308 شخص بجروح و عدم تسجيل وفيات خلال ال48 ساعة الاخيرة -

اليوم الوطني للهجرة: جراد يترحم على شهداء الثورة بمقبرة الشهداء بالجلفة -

وباء كورونا: على المواطنين مرافقة التدابير التخفيفية المتخذة بعد الاستئناف التدريجي للنشاطات -

التوقيع قريبا على مرسوم خاص بتنظيم المناطق الصناعية -

إطلاق اسم المرحوم أحمد بن شريف على مستشفى البيرين بولاية الجلفة -

بومرداس: وزير السكن يعطي مهلة أسبوع لإعادة إطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة -

ترشيح فيلم هيليوبوليس لجعفر قاسم للتنافس على أوسكار أحسن فيلم دولي -

الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة -

السيد جراد يدشن وحدة صناعية خاصة لتحويل الورق الصحي بعين وسارة -

معسكر: انطلاق مراسم إحياء اليوم الوطني للهجرة -

الحملة الاستفتائية: الصحافة الوطنية تبرز أهم توصيات سلطة الضبط لضمان تغطية إعلامية متوازنة -

تيزي وزو: استلام 50 حافلة للنقل المدرسي -

منشطو الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور يركزون في يومها العاشر على الإسقاطات الإيجابية للتعديل مستقبلا -