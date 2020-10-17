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معسكر: انطلاق مراسم إحياء اليوم الوطني للهجرة

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 10:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
معسكر: انطلاق مراسم إحياء اليوم الوطني للهجرة

معسكر- انطلقت اليوم السبت بولاية معسكر مراسم إحياء اليوم الوطني للهجرة تخليدا للذكرى الـ 59 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961.

وتقام مراسم إحياء هذه الذكرى، التي يشرف عليها الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق نيابة عن وزير القطاع، تحت شعار "انتفاضة الأحرار في دار الاستعمار" بحضور السلطات الولائية والأسرة الثورية.

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وقد تم بهذه المناسبة الترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقبرة الشهداء بمدينة معسكر والاستماع لكلمة بالمناسبة ألقاها ممثل عن الأسرة الثورية بالولاية.

كما زار الوفد الرسمي معرض تاريخي حول الحدث أقيم بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" من قبل المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بمساهمة المتاحف الولائية التابعة له.

وأشرف الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق نيابة عن وزير القطاع بقاعة المحاضرات لدار الثقافة "أبي رأس الناصري"، على افتتاح أشغال الندوة التاريخية المنظمة بالمناسبة من قبل المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 بمشاركة أساتذة و باحثين متخصصين في التاريخ.

آخر تعديل على السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 11:04
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معسكر: انطلاق مراسم إحياء اليوم الوطني للهجرة
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 10:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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