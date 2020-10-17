الحملة الاستفتائية: التعديل الدستوري أفضل خيار لتجسيد التطلعات

قسنطينة - أكدت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار اليوم السبت بأن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يشكل "أفضل خيار لتجسيد تطلعات الشعب الجزائري."

و نقلت يومية "النصر " كلمة نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان من باتنة و دعوته إلى التصويت ب"نعم" على مشروع التعديل الدستوري.

و في هذا الصدد كشفت الصحيفة بأن المسؤول السياسي أكد بأن "أهمية خيار تزكية الدستور الجديد تتجلى في أن الجزائر باشرت عهدا جديدا من الإصلاحات التي يتعين أن تستمر."

كما نقلت الجريدة الصادرة باللغة العربية كلمة الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني من تاجنانت (ميلة) و تصريحه بأن الانتخاب ب"نعم" على مشروع التعديل الدستوري يشكل "تصويتا على وحدة الشعب الجزائري و صلابة الجبهة الداخلية و هو ما سيقود إلى استقرار و تقدم البلاد."

من جهتها تطرقت يومية "لاست ريبوبليكان" لكلمة عضو المكتب الوطني لجبهة المستقبل شمس الدين أومدور بقالمة و تصريحه بأن "جبهة المستقبل تساند مشروع التعديل الدستوري بالنظر لما تضمنه من تغييرات عميقة و آفاق لتطوير الجزائر."

كما نقلت ذات اليومية بيان سلطة تنظيم السمعي البصري و الذي أكد اعتماد سلسلة من التوصيات و المبادئ من أجل تنظيم التغطية الإعلامية للحملة الاستفتائية و التي تطبق على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة من أجل ضمان تغطية "مستقلة و متوازنة و مسجلة."