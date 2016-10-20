تيزي وزو: استلام 50 حافلة للنقل المدرسي

و سيتم توزيع هذه الحافلات على البلديات التي تعاني من نقص في النقل المدرسي "لاسيما مقاطعات مناطق الظل، طبقا لسياسة ترقية هذه المناطق، وذلك لتحسين ظروف التمدرس"، يضيف ذات المصدر.

وأكد والي تيزي وزو، محمود جامع -الذي رافق أمس الخميس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد إلى بعض المناطق التي تسجل عجزا في مجال التنمية- للمواطنين الذين وجهوا له طلبا بشأن النقل المدرسي بأنه تم التكفل بهذا المشكل.

وفيما يتعلق بتوزيع الحافلات، أوضح أنه سيتم منح الأولوية للمناطق الجبلية بدون موارد و التي ستستفيد من حافلتين عوض حافلة واحدة، مضيفا أنه في حال استمرار العجز على مستوى بعض البلديات فإن الولاية ستمنح إعانات لهذه الأخيرة لتمكينها من استئجار حافلة، و ذلك في إطار اتفاقية مع متعامل خاص، لضمان النقل المدرسي.

منذ بداية السنة، استلمت الولاية 125 حافلة للنقل المدرسي (باحتساب حصة اليوم)، حسب خلية الاتصال للولاية.