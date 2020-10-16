الأغواط : قافلة طبية تطوعية لفائدة مناطق الظل

الأغواط - أعطيت يوم الجمعة بالأغواط إشارة انطلاق قافلة طبية للهضاب العليا والجنوب والتي ستتوزع على خمسة مناطق أساسية بإقليم الولاية، حسبما أفاد به مدير البرامج التنموية للشباب.

وقد أعطى والي الأغواط عبد القادر برادعي إشارة انطلاق هذه القافلة للأطباء المتطوعين التي ستتوزع على خمسة مناطق أساسية بإقليم الولاية وهي أفلو وبريدة وبليل وعين ماضي وقصر الحيران وضواحيهم, وفق ما أوضحه محي الدين حرشاوي.

وحسب ذات المصدر فإن القافلة التي تأتي بتسيير من الشبكة الجزائرية للشباب بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات,، تهدف إلى إجراء فحوصات وتحاليل لساكنة مناطق الظل بالولاية وكذا مواطني التجمعات السكانية المبعثرة والذين يبعدون بمسافات طويلة عن المستشفيات التي تتوفر على مصالح استشفائية كثيرة. وتعمل هذه القافلة على ضمان فحوصات طبية عامة وفحوصات أمراض القلب والشرايين وفحوصات أمراض العيون وفحوصات الغدد والسكري, إضافة إلى وجود مخابر متنقلة تقوم بإجراء التحاليل الآنية والجد متطورة ويشرف عليها مجموعة من الأطباء الأخصائيين في جراحة الأطفال وطب العيون وجراحة العظام وجراحة الكلى والمسالك البولية وجراحة الأعصاب وكذا طب النساء والتوليد، حسب ذات المصدر.

وقالت الدكتورة أحلام ثابت (طبيبة عامة) أن هذه المبادرات ستساهم في التعرف على الأمراض التي يمكن أن يصاب بها ساكنة هذه المناطق و هذا ما يسهل عملية علاجها, مضيفة أنها جد سعيدة بسبب تواجدها ضمن الطاقم المتطوع للقيام بهذه التجربة ذات الطابع الإنساني, موجهة نداءها إلى زملائها في المهنة من أجل التطوع والمساهمة في مد يد المساعدة للمرضى المتواجدين عبر مختلف أقطار الوطن خاصة بالجنوب الكبير نظرا لبعد المسافات عن المستشفيات.

هذا وتستمر هذه المبادرة التي انطلقت اليوم (الجمعة) إلى غاية 20 أكتوبر الجاري.