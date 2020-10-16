Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البيض : إنشاء لجنة لإعداد الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب المدعم على الملبنات

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 17:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

 

البيض - صرح وزير التجارة كمال رزيق يوم الجمعة بالبيض أنه تم مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنشاء لجنة مختلطة تم تكليفها بإعداد الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق مادة الحليب المدعم على الملبنات.

وذكر الوزير لدى تفقده لنشاط الملبنة الوحيدة المتواجدة بمدينة البيض أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها و باشرت عملها تظم إطارات من وزارتي التجارة والفلاحة والديوان الوطني للحليب "مهمتها إعداد الخريطة الجديدة لتوزيع هذه المادة المدعمة من طرف الدولة والوقوف على مشاكل وطلبات واحتياجات مختلف ولايات الوطن من مادة الحليب المدعم."

ودعا الوزير القائمين على ملبنة البيض التي أنشأت في إطار الاستثمار الخاص والتي تنتج يوميا 5400 لتر من مادة الحليب المدعم, إلى ضرورة التوجه نحو تنويع إنتاجها وعلى غرار إنتاج الحليب الطازج عن طريق تطوير شعبة تربية الأبقار الحلوب وجمع الحليب من المربين.

كما أكد السيد رزيق على أن قطاعه يعمل على تشجيع تطوير إنتاج الحليب الطازج الذي يتم يستفيد الناشطين فيه بدعم من طرف الدولة.

وأعرب أيضا عن حرص قطاعه على الزام ناقلي وموزعي الحليب على احترام الشروط الصحية لهذه المادة واسعة الاستهلاك ومنها امتلاك وسائل نقل تستجيب للمقاييس الصحية لتفادي ما يؤدي إلى تعرض المستهلكين للتسممات.

ويواصل الوزير زيارته للولاية بتفقد مشروع إنجاز مخزن للحبوب بعاصمة الولاية وتكريم عدد من إطارات مديرية التجارة والتجار على مجهوداتهم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا, فضلا عن تفقد الفرع المحلي لمجمع الصناعات الغذائية "اقروديف."

كلـمات مفتـاحيــة :
البيض : إنشاء لجنة لإعداد الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب المدعم على الملبنات
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 17:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.16

تعديل الدستور عامل لاستقرار حقيقي على الصعيدين السياسي والاقتصادي

20.10.16

كورونا : 221 إصابة جديدة, 126 حالة شفاء و 5 وفيات

20.10.16

دبلوماسي صحراوي يدعو دول منظمة شرق أفريقيا لتكثيف دعم كفاح الشعب الصحراوي وتعزيز التضامن…

20.10.16

"التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور أفضل خيار للشعب الجزائري"

20.10.16

كوفيد- 19: تمديد التدابير المالية الاستثنائية الى نهاية 2020 ( بنك الجزائر)

20.10.16

لجنة دعم مخطط التسوية الأممي تستنكر سياسة التضييق والاعتداءات على أعضاء الهيئة الصحراوية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.15

الموافقة على وضع بساط بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس بملعب أول نوفمبر

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.14

وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار

20.10.14

الجلفة: تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتزوير العملة الوطنية