البيض : إنشاء لجنة لإعداد الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب المدعم على الملبنات

البيض - صرح وزير التجارة كمال رزيق يوم الجمعة بالبيض أنه تم مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنشاء لجنة مختلطة تم تكليفها بإعداد الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق مادة الحليب المدعم على الملبنات.

وذكر الوزير لدى تفقده لنشاط الملبنة الوحيدة المتواجدة بمدينة البيض أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها و باشرت عملها تظم إطارات من وزارتي التجارة والفلاحة والديوان الوطني للحليب "مهمتها إعداد الخريطة الجديدة لتوزيع هذه المادة المدعمة من طرف الدولة والوقوف على مشاكل وطلبات واحتياجات مختلف ولايات الوطن من مادة الحليب المدعم."

ودعا الوزير القائمين على ملبنة البيض التي أنشأت في إطار الاستثمار الخاص والتي تنتج يوميا 5400 لتر من مادة الحليب المدعم, إلى ضرورة التوجه نحو تنويع إنتاجها وعلى غرار إنتاج الحليب الطازج عن طريق تطوير شعبة تربية الأبقار الحلوب وجمع الحليب من المربين.

كما أكد السيد رزيق على أن قطاعه يعمل على تشجيع تطوير إنتاج الحليب الطازج الذي يتم يستفيد الناشطين فيه بدعم من طرف الدولة.

وأعرب أيضا عن حرص قطاعه على الزام ناقلي وموزعي الحليب على احترام الشروط الصحية لهذه المادة واسعة الاستهلاك ومنها امتلاك وسائل نقل تستجيب للمقاييس الصحية لتفادي ما يؤدي إلى تعرض المستهلكين للتسممات.

ويواصل الوزير زيارته للولاية بتفقد مشروع إنجاز مخزن للحبوب بعاصمة الولاية وتكريم عدد من إطارات مديرية التجارة والتجار على مجهوداتهم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا, فضلا عن تفقد الفرع المحلي لمجمع الصناعات الغذائية "اقروديف."