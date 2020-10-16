يوم إعلامي حول ترقية المؤسسات المصغرة والناشئة والحفاظ على البيئة بغرداية

الجزائر - تحتضن مدينة غرداية يوم السبت (17 أكتوبر) أول يوم أعلامي حول ترقية المؤسسات المصغرة والناشئة والحفاظ على البيئة في قطاع الطاقة، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الط اقة.

وستعرف التظاهرة مشاركة عدة وزراء على غرار وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، البيئة، نصيرة بن حراث، والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة أل سيد الشيخ، والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيف ضيافات.

وأوضح المصدر إن هذا اللقاء المهم الذي يندرج في إطار برنامج الحكومة لإطلاق وتطوير النشاطات القطاعية من أجل ترقية الابتكار واستحداث مناصب الشغل لصالح الشباب، سيجمع ممثلين عن الإدارات المركزية للوزارات ولشركات سوناطراك وسونلغاز ونفطال وكذا مقاولين شباب من حاملي المشاريع فضلا عن باحثين جامعيين.

هذا وسيشكل اللقاء فرصة للشباب والجامعيين للاطلاع والتعرف على فرص الاستثمار الهامة التي يتيحها قطاع الطاقة والبيئة في عديد المجالات.

وسيقدم خبراء خلال هذا اللقاء مداخلات حول مواضيع متعلقة بفرص الاستثمار بالنسبة للمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، وكذا الفرص في مجال تثمين النفايات لدى فروع سونالغاز فضلا عن الآليات الواجب وضعها لتسهيل حصول المؤسسات الناشئة والمصغرة على الأسواق التي تطلقها نفطال.

كما سيتم تنظيم ثلاث حلقات نقاش خلال هذا اليوم سيقوم على هامشها الوزراء بزيارة عمل للولاية لتفقد مشاريع قطاعتهم.