البيض: إعانات مالية للمتضررين من حادث انفجار الغاز

البيض - يرتقب أن يستفيد المتضررون من حادث انفجار أنبوب الغاز الذي وقع السبت الماضي بالبيض، مخلفا مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين، من إعانات مالية من طرف الدولة وذلك في إطار عملية التكفل بهم، حسبما أستفيد مساء اليوم الخميس لدى والي الولاية.

وأفاد السيد كمال توشن لوأج، أن هذه الإعانات المالية، التي سيتم تقديمها من طرف الدولة ممثلة في وزارة السكن العمران والمدينة لفائدة المتضررين، تشمل العائلات التي تسبب الحادث في تضرر سكناتها.

وأشار ذات المتحدث إلى أن إحصاء المباني المتضررة جراء الحادث يتم من طرف لجنة ولائية تمت تنصيبها عقب وقوع الحادث وتشمل عددا من القطاعات بما فيها مصالح هيئة الرقابة التقنية للبناء.

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وسيتم وفقا لذات المتحدث منح هذه الإعانات حسب درجة تضرر كل سكن وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.

كما أكد متابعة المصالح الولائية للوضعية النفسية لعائلات الضحايا.