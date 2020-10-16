تيسمسيلت: رحلة استكشافية سياحية لفائدة مسيري وكالات السياحة والأسفار ووسائل الإعلام

واستهدفت هذه الرحلة المنظمة من طرف السلطات الولائية وتحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الفاعلين في القطاع السياحي ببلادنا المتمثلين في مسيري وكالات السياحة والأسفار وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

ومكنت هذه الرحلة من اطلاع الفاعلين في القطاع السياحي على المنتوجات الحرفية الخاصة بالوسط الريفي التي تشتهر بها الولاية على غرار صناعة الأواني الطينية والخشبية والزرابي والنسيج والمواد المصنوعة من مادتي الحلفاء والدوم.

كما تم ضمن هذه المبادرة التي دامت يوما واحدا تنظيم زيارة إلى المؤسسة الفندقية "ملاس" بعاصمة الولاية المجسدة ضمن الاستثمار الخاص حيث اطلع الوفد الزائر على الخدمات التي يوفرها هذا المرفق السياحي لفائدة زبائنه.

وجاب ممثلو وسائل الإعلام الوطنية ومسيرو وكالات السياحة والأسفار بالوطن خلال هذه الرحلة المسلك السياحي للولاية والذي مكنهم من اكتشاف ما تزخر به المنطقة من مواقع سياحية جذابة منها غابة "عين عنتر" ببلدية بوقايد التي تزخر بشجرتي الأرز الألفيتين "سلطان وسلطانة و"الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد.

وأبرز الإطار بخلية الإعلام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد امزيان لوأج على هامش هذه الرحلة بأن "الهدف من هذه المبادرة هو الترويج للسياحة بولاية تيسمسيلت وتعريف وتثمين وترقية المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة فضلا على تسويق المنتوج السياحي المتوفر محليا وتشجيع وتفعيل التبادل بين مختلف الفاعلين في المجال السياحي.

ومن جهته أكد عضو الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار مولود يوبي لوأج بأن "هذه الرحلة سمحت لفدراليته بالتعرف عن قرب عن ما تتوفر عليه ولاية تيسمسيلت من قدرات سياحية مهمة جدا مما من شأنه التسويق للمنتوج السياحي للمنطقة والترويج لوجهة منطقة الونشريس".

ومن جانبه أبرز المدير العالم للديوان الوطني للسياحة نبيل ملوك في تصريح لوأج بأن "الهدف الرئيسي من هذه الرحلة الاستكشافية هو تحفيز وتشجيع وكالات السياحة والأسفار بالوطن لتسويق المنتوج السياحي الذي تتوفر عليه ولاية تيسمسيلت" مضيفا بأن "المنطقة تزخر بأماكن سياحية تؤهلها لتكون وجهة مفضلة لدى السياح لاسيما من داخل الوطن".

وللإشارة، عرفت هذه الرحلة الاستكشافية السياحية مشاركة مديريتي السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي والثقافة ومحافظة الغابات والغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف ودار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت ودار الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد والمجالس الشعبية لبلديات عاصمة الولاية وبوقايد وثنية الحد.