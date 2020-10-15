خنشلة: خالدي يوافق على وضع بساط بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس بملعب أول نوفمبر

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي -

كرة اليد/مونديال 2021-المجموعة السادسة: الكشف عن مواقيت لقاءات المنتخب الجزائري -

سلطة ضبط السمعي البصري تصدر توصيات لضمان تغطية إعلامية مستقلة و متوازنة للحملة الاستفتائية -

وهران : معرض للصناعات التقليدية لدعم نساء ريفيات في تطوير مشاريعهن -

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يسعى إلى بناء هيكلة رقمية لتنمية الابتكار -

التركيز على نقل البضائع منهجية مستقبلية لقطاع النقل بالسكك الحديدية -

الحملة الاستفتائية حول الدستور: المتدخلون بين إبراز أهمية التعديل الدستوري وتقييم الأسبوع الأول -

منطقة التبادل الحر الإفريقية ستكون مكسبا هاما للمتعاملين و للاقتصاد الوطني -

بكالوريا 2020: جائحة كوفيد-19 لم تمنع صديقي عبد الصمد من الحصول على أحسن معدل وطنيا -

اتفاق أوبيب +: انعقاد الاجتماع ال 23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة الاتفاق يوم 19 أكتوبر -

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها التاسع -

الوزير الأول في زيارة عمل و تفقد لولاية الجلفة السبت القادم -

رابطة الأبطال الافريقية : شباب بلوزداد يختار الاستقبال بملعب 5 جويلية -

بكالوريا 2020 : وزارة الدفاع الوطني تشيد بالنتائج الممتازة لدفعات مدارس أشبال الأمة -

كوفيد-19: اللجنة الوزارية للفتوى تثمن النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة الجزائرية في التعامل مع الوباء -

تنس / دورة الاتحاد الدولي بالمنستير : تأهل إيناس إيبو إلى الدور ربع النهائي -

فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا -

إنتاج السمك الأزرق ببومرداس : انتعاش بنسبة تتجاوز 10 بالمائة -

كورونا : تسجيل 193 إصابة جديدة, 127حالة شفاء و9 وفيات -