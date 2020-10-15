و اوضح البيان انه بعد الاطلاع على" القضية المتابع فيها المتهم ,عنصل زوهير, المدعو كريم, عن قضية التدخل بغير صفة في وظائف مدنية وعسكرية, و استعمال لقب متصل بمهنة, حددت السلطة شروط منحها, النصب".
محكمة الرويبة : قاضي التحقيق يوجه نداء للبحث عن الأشخاص الذين وقعوا ضحية نصب
أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 19:35 الفئـة : جهـوي قراءة : 7 مرات
الجزائر - وجه, يوم الخميس, السيد قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الرويبة, نداء إلى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم عنصل زوهير, المدعو كريم بصفته شاهد أو ضحية للتقرب منه من أجل تقييد شكواه, وذلك حسب ما اورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .
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