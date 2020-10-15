Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حجز و إتلاف ثمانية قناطير من مادة الكاشير منتهية الصلاحية ببودواو

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 17:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

بومرداس - تمكنت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني ببودواو, شمال بومرداس, مؤخرا من حجز وإتلاف كمية تقدر بثمانية قناطير من مادة الكاشير منتهية الصلاحية موجهة للإستهلاك, حسبما أفاد به يوم الخميس مصدر من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية.

وأوضحت كاميليا قونان المكلفة بخلية الإعلام والإتصال بنفس الجهاز الأمني ل/وأج بأنه تم حجز الكمية المذكورة من مادة الكاشير بعد معاينة شاحنة محملة بهذه المادة على مستوى نقطة مراقبة للدرك بمنطقة برحمون بضواحي بلدية قورصو -- شمال الولاية -- على مستوى الطريق الوطني رقم 5 .

وإثر مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والسلعة المحملة على متنها, تبين إستنادا إلى نفس المصدر, بأن صاحب الشاحنة لا يملك شهادة الاعتماد الصحي وانعدام فواتير السلعة.

وبعد الاستعانة بالطبيب البيطري وممثل عن مديرية التجارة بالولاية لأجل معاينة البضاعة, تبين بأن هذه المادة المحملة غير صالحة للاستهلاك وعلى إثر ذلك تم حجزها (السلعة) وإتلافها, يؤكد نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
حجز و إتلاف ثمانية قناطير من مادة الكاشير منتهية الصلاحية ببودواو
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 17:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.15

بكالوريا 2020: جائحة كوفيد-19 لم تمنع صديقي عبد الصمد من الحصول على أحسن معدل وطنيا

20.10.15

اتفاق أوبيب +: انعقاد الاجتماع ال 23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة الاتفاق يوم 19…

20.10.15

تعديل الدستور: الاسبوع الاول من الحملة الاستفتائية جرى في "كنف الهدوء والاحترام لحرية…

20.10.15

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها التاسع

20.10.15

التأكيد على بلورة استراتيجية وطنية لتطوير وترقية المقاولاتية النسوية الريفية

20.10.15

الوزير الأول في زيارة عمل و تفقد لولاية الجلفة السبت القادم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.14

الجلفة: تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتزوير العملة الوطنية

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها