حجز و إتلاف ثمانية قناطير من مادة الكاشير منتهية الصلاحية ببودواو

وأوضحت كاميليا قونان المكلفة بخلية الإعلام والإتصال بنفس الجهاز الأمني ل/وأج بأنه تم حجز الكمية المذكورة من مادة الكاشير بعد معاينة شاحنة محملة بهذه المادة على مستوى نقطة مراقبة للدرك بمنطقة برحمون بضواحي بلدية قورصو -- شمال الولاية -- على مستوى الطريق الوطني رقم 5 .
وإثر مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والسلعة المحملة على متنها, تبين إستنادا إلى نفس المصدر, بأن صاحب الشاحنة لا يملك شهادة الاعتماد الصحي وانعدام فواتير السلعة.
وبعد الاستعانة بالطبيب البيطري وممثل عن مديرية التجارة بالولاية لأجل معاينة البضاعة, تبين بأن هذه المادة المحملة غير صالحة للاستهلاك وعلى إثر ذلك تم حجزها (السلعة) وإتلافها, يؤكد نفس المصدر.