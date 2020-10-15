جمارك : تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بكل من إيليزي وجانت وعين أميناس

إيليزي - جرى يوم الخميس تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك الجدد بالمديرية الجهورية للجمارك بإيليزي وذلك في إطار الحركة الدورية الجزئية لإطارات الجمارك التي أقرتها المديرية العامة للجمارك.

وتم في هذا الإطار تنصيب كل من السادة كانش محمد و زكاني عبد الرحمان وأوجيل حسان على رأس مفتشيات أقسام الجمارك بكل من إيليزي وجانت وعين أميناس على التوالي.

وجرت مراسم التنصيب بإشراف بريكة جمال، المراقب العام رئيس، مدير الدراسات المكلف بالتنسيق بين المصالح بالمديرية العامة للجمارك ممثلا للمدير العام للجمارك، وبحضور والي الولاية مصطفى أغامير والسلطات المحلية المدنية والأمنية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السيد بريكة جمال "أن هذه الديناميكية الجديدة التي ستمس مصالح جمركية أخرى تسعى إلى إضفاء الشفافية التامة في مجال التعيين في المناصب العليا لإدارة الجمارك مع احترام المعايير المتعلقة بالكفاءة وحسن الأداء وروح المسؤولية مع الاحترام الكامل لقوانين الجمهورية والصون التام لحماية حقوق الخزينة العمومية".

كما ذكر في ذات السياق أن هذه الحركة الدورية لإطارات الجمارك تأتي لإعطاء دفع جديد لتجسيد الدور المحوري والحساس لمصالح الجمارك في الميدان، من أجل تدعيم الجهود الحثيثة المبذولة في المعالجة الجمركية للبضائع وفاعلية الدور الرقابي بكل صرامة، وترقية الأداء الجمركي دفاعا وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن.

ومن شأن هذه الحركية أيضا - كما أضاف - لتعزيز جهود محاربة كافة أشكال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية المشتركة في الميدان، سيما في هذه الظروف الصحية الاستثنائية والتحديات الاقتصادية الراهنة والتي تقتضي - مثلما أكد ذات المسؤول- تجنيد الجميع من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في الميدان من تحصيل جبائي وقمع جرائم الصرف والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة. وأشار السيد بريكة أن هذه الحركة تمثل كذلك ''انطلاقة جديدة في مجال تسيير المصالح الجمركية والتي تهدف أساسا إلى تعزيز تأهيل الخدمة العمومية وذلك من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية''.

للإشارة فإن تنصيب الرؤساء الجدد لمتفشيات أقسام الجمارك بكل من إيليزي وجانت وعين أميناس يأتي خلفا لكل من السادة رحيم عطية وحدوش أحمد وأسماعيلي عمر على التوالي.