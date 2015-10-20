البيض : تضرر ما يقارب 50 مسكنا جراء حادث انفجار الغاز

وأوضح ذات المصدر لوأج أنه تم إحصاء ثلاثة منازل ما بين منهارة كليا وآيلة للسقوط جراء هذا الحادث الذي خلف مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن تضرر جزئي ل 46 مسكنا آخر.
وأشار المصدر الى أن عملية إحصاء وتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث تشرف عليها لجنة ولائية تم تنصيبها عقب الحادث وتضم كل من مصالح الولاية والبلدية والدائرة والبناء والتعمير والمصالح التقنية والموارد المائية والجزائرية للمياه ومؤسسة سونلغاز والبريد والموصلات فضلا عن مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.
وسيتم التكفل بجميع المتضررين جراء هذا الحادث الأليم كما أبرزته اللجنة المذكورة.