Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البيض : تضرر ما يقارب 50 مسكنا جراء حادث انفجار الغاز

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 16:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

البيض  - تضرر ما يقارب 50 مسكنا جراء حادث تسرب وانفجار الغاز الذي وقع السبت الماضي بمدينة البيض, حسبما علم اليوم الخميس لدى اللجنة المكلفة بتقييم الخسائر الناجمة عن هذا الحادث.

وأوضح ذات المصدر لوأج أنه تم إحصاء ثلاثة منازل ما بين منهارة كليا وآيلة للسقوط جراء هذا الحادث الذي خلف مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن تضرر جزئي ل 46 مسكنا آخر.

وأشار المصدر الى أن عملية إحصاء وتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث تشرف عليها لجنة ولائية تم تنصيبها عقب الحادث وتضم كل من مصالح الولاية والبلدية والدائرة والبناء والتعمير والمصالح التقنية والموارد المائية والجزائرية للمياه ومؤسسة سونلغاز والبريد والموصلات فضلا عن مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.

وسيتم التكفل بجميع المتضررين جراء هذا الحادث الأليم كما أبرزته اللجنة المذكورة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البيض : تضرر ما يقارب 50 مسكنا جراء حادث انفجار الغاز
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 16:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.15

"مشروع الدستور الجديد يفتح المجال لتطوير الإنتاج الجزائري وتنويعه"

20.10.15

تنس / دورة الاتحاد الدولي بالمنستير : تأهل إيناس إيبو إلى الدور ربع النهائي

20.10.15

فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا

20.10.15

إنتاج السمك الأزرق ببومرداس : انتعاش بنسبة تتجاوز 10 بالمائة

20.10.15

كورونا : تسجيل 193 إصابة جديدة, 127حالة شفاء و9 وفيات

20.10.15

نحو نموذج طاقوي "مرن" من اجل بلوغ 50 بالمائة من الطاقة المتجددة أفاق 2030

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف

20.10.13

سطيف: تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

20.10.12

بيع بالمزاد العلني لمحلات سكنات عدل بولاية المدية