ميلة: تفكيك ورشة سرية لصناعة الشمة المقلدة

ميلة - فكك أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشلغوم العيد "ميلة" مدعمين بأفراد الفصيلة الثانية للأمن والتدخل، ورشة سرية لتصنيع الشمة المقلدة مع حجز كميات "معتبرة" من هذه المادة في عمليتين متفرقتين، حسب ما علم اليوم الخميس من المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

واستنادا للمكلف بالإعلام والعلاقات العامة بذات المصالح، الرائد مولود مزاري، فإن تفاصيل العملية الأولى تعود إلى استغلال معلومات بشأن وجود ورشة غير شرعية لتصنيع الشمة ببلدية بن يحيى عبد الرحمن ( جنوب غرب ميلة)، ليتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة مداهمتها مما أسفر عن توقيف 6 أشخاص و حجز 3550 كلغ من المادة الأولية للشمة وجدت معبأة في 71 كيسا كبيرا و6 آلات للتغليف والتوضيب وميزانين إلكترونيين بالإضافة إلى مولد كهربائي.

كما تم حجز 4100 كيس شمة وزن 30 غ جاهزة للتسويق و38 أسطوانة غلاف أكياس الشمة وكذا 3500 علبة كرتون مجهزة للتعبئة، حسب ذات المصدر، الذي كشف بأن القيمة المالية للمحجوزات تتعدى 19 مليون دج.

فيما تمثلت العملية الثانية وفق الرائد مزاري في حجز 23 ألف و400 كيس شمة قلدة كانت معبأة في 117 علبة كرتون على متن مركبة نفعية تم توقيفها على مستوى حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 05 بإقليم بلدية تاجنانت.

وأضاف المصدر بأنه تم توقيف الشخص المتورط في هذه القضية مع حجز المركبة النفعية التي كانت بداخلها الشمة المقلدة.

وسيتم استنادا للمكلف بالإعلام والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني فور الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بكلتا القضيتين تقديم الأطراف المتورطة فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.