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ميلة: تفكيك عصابة اختطفت شخصين وسرقت سيارتهما 

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 13:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

ميلة - تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالتلاغمة (جنوب ميلة) من تفكيك عصابة تتكون من 03 أشخاص قاموا باختطاف شخصين (68 سنة و20 سنة) مع سرقة سيارتهما، حسبما علم اليوم الخميس من المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

وأوضح المكلف بالإعلام والعلاقات العامة لدى ذات المصالح الرائد مولود مزاري بأن "عملية تحرير المختطفين تمت في ظرف قياسي وذلك عقب التبليغ عن الجريمة في ظرف 12 ساعة".

وقد تم أيضا استرجاع المركبة محل السرقة وتوقيف 03 أشخاص متورطين في القضية إلى جانب حجز مركبة استعملت من طرفهم في العملية وكذا سلاح أبيض يتمثل في سيف من الحجم الكبير مع 05 هواتف نقالة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد إنهاء التحقيق معهم عن جرم "تكوين جمعية أشرار والإعداد لارتكاب جناية واختطاف شخصين والسرقة الموصوفة والاعتداء بالسلاح الأبيض بالإضافة إلى الابتزاز"، حسب ذات المصدر.

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ميلة: تفكيك عصابة اختطفت شخصين وسرقت سيارتهما 
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 13:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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