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دعوة إلى الحفاظ على وتيرة أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 بين المسيلة وحمام الضلعة

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 11:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
دعوة إلى الحفاظ على وتيرة أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 بين المسيلة وحمام الضلعة

المسيلة - دعا وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي اليوم الخميس بالمسيلة إلى "الحفاظ على الوتيرة الحالية لأشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 بين المسيلة وحمام الضلعة".

وأوضح الوزير لدى استماعه لعرض حول إنجازات قطاع الأشغال العمومية بالولاية ومشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 خلال زيارة عمل وتفقد لعاصمة الحضنة بأن "دائرته الوزارية تعتبر هذا المشروع الذي أعيد بعثه مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء جائحة كورونا هاما كونه يربط الولاية بالطريق السيار شرق/غرب كما يمكن من ربط عدة ولايات بولاية المسيلة".

وشدد السيد شيعلي بالمناسبة على "ضرورة بعث الدراسة الخاصة بالطريق المؤدي إلى حمام الضلعة انطلاقا من الطريق الاجتنابي الجاري إنجازه في الوقت الحالي بذات المنطقة"، داعيا المقاولين إلى التقيد بآجال الإنجاز لتسليم المشاريع في آجالها المحددة.

وأكد بأن قطاعه الوزاري "يعطي الأولوية في إنجاز المشاريع للمؤسسات الوطنية وذلك بهدف مرافقتها وتحضيرها للتنافسية التي ستسمح لها بالعمل في الخارج"، مضيفا بأنه "بالنظر للكفاءات التي تتوفر عليها المؤسسات الوطنية لا يعقل أن تظل غائبة على الصعيد الخارجي".

وبخصوص برامج الصيانة الخاصة بشبكة الطرقات عبر الولاية أكد الوزير بأن "المشاريع غير المنجزة التي تمس 5.000 كلم من شبكة الطرقات الوطنية من شأنها فور تجسيدها التقليص من شبكة الطرقات المهترئة".

وكان وزير الأشغال العمومية قد اطلع في مستهل زيارته لولاية المسيلة على سير أشغال إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 الذي رصد له غلاف مالي قدره مليارين و600 مليون دج حيث بلغ معدل تقدم أشغاله أزيد من 30 بالمائة.

وسيواصل الوزير زيارته التي تدوم يوما واحدا بالتوجه إلى بلديات برهوم وأولاد سيدي إبراهيم وعين الحجل.

آخر تعديل على الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 11:57
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دعوة إلى الحفاظ على وتيرة أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 60 بين المسيلة وحمام الضلعة
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 11:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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