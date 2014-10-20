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البيض : التحريات والاستماع يشمل حوالي 50 شخصا في قضية انفجار الغاز

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
البيض : التحريات والاستماع يشمل حوالي 50 شخصا في قضية انفجار الغاز

البيض - شملت التحريات والاستماع الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية للأمن الولائي للبيض حوالي 50 شخصا في قضية انفجار الغاز الذي وقع السبت الماضي بعاصمة الولاية وخلف مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين, حسبما علم يوم الأربعاء لدى النيابة العامة لمجلس قضاء البيض.

وأوضح ذات المصدر ل/وأج أن هذه التحريات والاستماع الذي باشرته الضبطية القضائية للأمن الولائي منذ انطلاق التحقيق في القضية شمل حوالي 50 شخصا ما بين ضحايا وأطرافا مدنية وشهود ومشتبه فيهم وممثلي إدارات ومؤسسات على صلة بالحادث.

وحسب ذات المصدر, فإن التحقيقات في الحادث لا تزال متواصلة, علما أن المصالح الأمنية قامت في وقت سابق بوضع ثلاثة أشخاص على صلة بالحادث تحت النظر, ويتعلق الأمر بسائق آلة الحفر ومسير الأشغال التي كانت تجسد بموقع الحادث والمقاول.

وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض مساء يوم الأربعاء.

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وللتذكير فإن التحقيقات في القضية تتم من طرف الضبطية القضائية لكل من مصالح الدرك والأمن الوطنيين, فضلا عن تنقل خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني لبوشاوي (الجزائر العاصمة) إلى عين المكان للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

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البيض : التحريات والاستماع يشمل حوالي 50 شخصا في قضية انفجار الغاز
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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