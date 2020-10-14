إجلاء قاطني بناية ببلدية القصبة بالجزائر العاصمة على اثر تصدعات على مستوى السطح

وأبرز ذات المسؤول, أن مصالحه سخرت هذا الجهاز العملياتي الذي يضم أعوان الحماية المدنية و شاحنات وكذا سيارات إسعاف, وذلك تحسبا لأي وضعية يمكن تسجيلها بهذه البناية, سيما في حالة انهيارها, مؤكدا على "الجاهزية التامة" لمصالحه من أجل التدخل السريع حماية للمواطن وممتلكاته.

من جهته, أوضح رئيس بلدية القصبة ,عمر زتيلي, أن البناية المتواجدة على مستوى شارع باب عزون, تم تصنفها اليوم من قبل مركز المراقبة التقنية, ضمن "الخانة الحمراء مع إمكانية ترميمها".