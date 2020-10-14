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إجلاء قاطني بناية ببلدية القصبة بالجزائر العاصمة على اثر تصدعات على مستوى السطح

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

الجزائر - وضعت مصالح الحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر , يوم الأربعاء, "جهازا عملياتيا", بمحيط بناية ببلدية القصبة, لوجود تصدعات على مستوى سطح هذه البناية المتكونة من ثلاث طوابق ,مع إجلاء قاطنيها, حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية ,نسيم برناوي.

وأبرز ذات المسؤول, أن مصالحه سخرت هذا الجهاز العملياتي الذي يضم أعوان الحماية المدنية و شاحنات وكذا سيارات إسعاف, وذلك تحسبا لأي وضعية يمكن تسجيلها بهذه البناية, سيما في حالة انهيارها, مؤكدا على "الجاهزية التامة" لمصالحه من أجل التدخل السريع حماية للمواطن وممتلكاته.

من جهته, أوضح رئيس بلدية القصبة ,عمر زتيلي, أن البناية المتواجدة على مستوى شارع باب عزون, تم تصنفها اليوم من قبل مركز المراقبة التقنية, ضمن "الخانة الحمراء مع إمكانية ترميمها".

كما أبرز أن سكان البناية تم إجلاؤهم اليوم بغرض القيام بعمليات ترميم هذه البناية التي تضم تسع عائلات, مؤكدا في ذات الصدد, أن فترة ترميم هذه البناية سيتم تحديدها لاحقا من قبل مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالترميم.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:41
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إجلاء قاطني بناية ببلدية القصبة بالجزائر العاصمة على اثر تصدعات على مستوى السطح
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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