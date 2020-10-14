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الجلفة: تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتزوير العملة الوطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 13:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

الجلفة - تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بأمن ولاية الجلفة من تفكيك جمعية أشرار ذات صلة بتزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول في المعاملات التجارية مع حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء خلية الاتصال لأمن الولاية.

وأكد لوأج المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية، محافظ الشرطة فيطس ساعد بأن هذه العملية جاءت على إثر تلقي عناصر الأمن الحضري التاسع لمعلومات "مؤكدة" مفادها وجود شبكة إجرامية بمدينة الجلفة تقوم بتزوير الأوراق النقدية وترويج الحبوب المهلوسة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتكثيف عمليات البحث والتحري، تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف 3 أشخاص على متن مركبة، عثر بحوزتهم بعد عملية تفتيش دقيقة على مبلغ مالي قدره 200 ألف دج منها 50 ورقة من فئة 2000 دج مزورة، كما تم ضبط 170 قرص مؤثر عقلي.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيتين، قدم المشتبه بهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق ليصدر في حقهم أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية، وفقا لذات المصدر.

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الجلفة: تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتزوير العملة الوطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 13:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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