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الشلف: توقيف شخصين وتفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 13:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

الشلف -  أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن الشلف شخصين وتمكنت من تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة (البارود)، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى هذه الهيئة الأمنية.

وأوضح الملازم أول موساوي فريد، لـ/وأج/، أن "عناصر الشرطة القضائية بأمن الشلف قد أوقفت شخصين وتمكنت من تفكيك ورشة سرية لصناعة البارود وحجزت زهاء 4 كلغ من هذه المادة المحظورة".

واستنادا لذات المصدر، تمت هذه العملية استغلالا لمعلومات وردت لذات الفرقة تفيد بوجود شخص يقوم ببيع مادة البارود بقطاع الاختصاص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف شخص (20 سنة) في حالة تلبس وضبط بحوزته على كمية من مادة البارود تقدر ب 4 كلغ.

كما اسفرت التحقيقات في القضية عن توقيف مشتبه به ثاني يبلغ من العمر 43 سنة واكتشاف ورشة سرية بمسكن أحد المشتبه فيهما وضبط مواد كيميائية وأدوات تستعمل في صناعة البارود والشماريخ.

وبعد استيفاء ملف الاجراءات الجزائية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف عن قضية " إنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة (البارود) ، حيازة والمتاجرة في مواد مخصصة لصناعة المتفجرات، صناعة المفرقعات بدون رخصة".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 13:32
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الشلف: توقيف شخصين وتفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 13:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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