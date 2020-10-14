Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تأخر الربط بالغاز في قرية بتيزي وزو: تسوية المشكل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 08:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
تأخر الربط بالغاز في قرية بتيزي وزو: تسوية المشكل

الجزائر - طمأن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوما لثلاثاء سكان قرية آيت رغان بتيزي وزو بخصوص التكفل بمشكل التأخر المسجل في الربط بالغاز وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية للولاية، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وجاء في البيان "نظرا لتأخر ربط حوالي ستين منزلا بالغاز في قرية آيت رغان ببلدية أقني قغران بولاية تيزي وزو، تم استقبال وفد ممثل للجنة القرية من قبل وسيط الجمهورية، كريم يونس، ووزير الطاقة، عبد المجيد عطار".

وعلى الرغم من تشغيل التوزيع العمومي للغاز للقرية عام 2019، إلا أنه تم تسجيل تأخر بسبب استنفاذ الظرف المالي المخصص لهذه العملية، حسب ذات المصدر.

وأعرب الممثلون عن امل سكان القرية في الاستفادة من الطاقة خلال فصل الشتاء الذي يتميز بظروف مناخية قاسية.

وبهذه المناسبة، طمأن الوزير ممثلي اللجنة ومن خلالهم أهالي القرية أنه "سيتم التكفل بهذا المشكل بالتعاون مع السلطات المحلية للولاية خاصة وأن شبكة النقل متوفرة".

وأضاف البيان أن السيد عطار لم يفوت الفرصة ليذكر "بالاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لربط مناطق الظل بالغاز والكهرباء عبر كل التراب الوطني".

كلـمات مفتـاحيــة :
تأخر الربط بالغاز في قرية بتيزي وزو: تسوية المشكل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 08:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.14

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: تسارع وتيرة الحملة الاستفتائية في نهاية أسبوعها الأول

20.10.14

وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار

20.10.14

دعوة إلى تمكين بعثة مينورسو من مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية 

20.10.14

وفاة الفنانة التشكيلية مونية حليمي فرناني

20.10.14

استحداث هيئة لتثمين المنتوجات الفلاحية الطبيعية

20.10.14

تأخر الربط بالغاز في قرية بتيزي وزو: تسوية المشكل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.13

بكالوريا 2020 : نسبة النجاح بلغت 30 . 55 بالمائة

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف

20.10.12

ميناء مستغانم: تراجع النشاط بنسبة 35 في المائة خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية