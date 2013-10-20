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برنامج عدل 2: بداية تسليم مفاتيح لحصة جديدة لمكتتبي الجزائر العاصمة يوم الأربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 17:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

الجزائر- أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) عن الانطلاق، ابتداء من يوم الأربعاء، في عملية جديدة لتسليم المفاتيح لفائدة مكتتبي "عدل 2" المتحصلين على قرارات تخصيص في موقع بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة).

و جاء في بيان نشرته الوكالة يوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني أن "وكالة عدل تعلم المكتتبين المسجلين في برنامج عدل 2 المتحصلين على قرارات تخصيص في موقع 1000 سكن, حي 25 بسيدي عبد الله, ان عملية تسليم المفاتيح ستنطلق ابتداء من يوم 14-10-2020".

وأكد ذات المصدر ان المستفيدين المعنيين مدعوين إلى التقرب من الموقع مرفقين بتصريح شرفي موثق ونسختين من قرار التخصيص ونسختين من بطاقة التعريف الوطنية.

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و كان المدير العام لوكالة عدل محمد طارق بلعريبي  قد  اكد مؤخرا ان عمليات تسليم السكنات من نوع البيع بالإيجار ستتواصل.

و بعد العمليتين الكبيرتين اللتين جرتا يوم 5 يوليو و 20 أغسطس الماضيين المتعلقتين توزيع 10.0000 و 23.000 سكن من نوع عدل على التوالي, سيتم تسليم عدد اكبر من صيغة البيع بالايجار عبر كامل التراب الوطني, و هذا بمناسبة ذكرى اول نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار كان المدير العام لوكالة عدل قد اسدى تعليمات صارمة للمدراء المحليين قصد ضمان المتابعة عن قرب وتجنب أي تأخير في الاشغال التهيئة الخارجية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 18:30
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برنامج عدل 2: بداية تسليم مفاتيح لحصة جديدة لمكتتبي الجزائر العاصمة يوم الأربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 17:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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