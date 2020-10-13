سطيف: تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

سطيف - تمكن أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف من تفكيك عصابة تتكون من 3 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 2،5 كلغ من الكيف المعالج و40 قرصا من المؤثرات العقلية، حسبما علمته "وأج" اليوم الثلاثاء من مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية المندرجة في إطار كبح جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عقب استغلال معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية واحتمال لجوئهما إلى إحضار كمية منها قصد ترويجها وسط مدينة سطيف.

وأضاف ذات محافظ الشرطة بأن عملية الترصد سمحت بتوقيفهما وبحوزتهما كمية أولية من المخدرات تقدر ب0،5 كلغ من الكيف المعالج إضافة إلى 40 قرصا من المؤثرات العقلية.

وبعد الحصول على إذن بتفتيش منزلي الموقوفين صادر عن الجهات المختصة تم حجز كمية إضافية تقدر بـ 2 كلغ من مادة الكيف المعالج وتحديد هوية الممون الرئيسي الذي تم توقيفه هو الآخر مع مصادرة مركبته السياحية التي اتضح أنها كانت تستعمل لتمويه النشاط الإجرامي لهذه العصابة.

وباستكمال كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي ضد المتورطين الثلاثة عن تهمة "حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة لغرض الوضع للبيع" تم تقديمهم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس.