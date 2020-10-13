خنشلة: تفكيك مجموعة إجرامية تتاجر في المخدرات

خنشلة - تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تتاجر في المخدرات (راتنج القنب الهندي) مع حجز قرابة 4 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما استفيد اليوم الثلاثاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

واستنادا لذات المصدر فقد تم تجسيد هذه العملية إثر ورود معلومات لذات الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية منظمة ذات بعد وطني تنشط في مجال تخزين وبيع المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة عبر إقليم مدينة خنشلة، ليتم على إثرها تكثيف الأبحاث والتحريات لتحديد هوية عناصر الجماعة الإجرامية.

وأضاف بأنه تم وضع خطة أمنية مكنت من توقيف مركبة على مستوى الطريق الفرعي المؤدي إلى بلدية حمام الصالحين خنشلة على متنها شخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من ولاية خنشلة وبعد إخضاع المركبة للتفتيش تم حجز 3.773 كلغ من المخدرات "راتنج القنب الهندي".

وعلى إثر ذلك، تم أيضا حجز المركبة المستعملة في نقل المواد المخدرة والتي كانت قادمة من ولاية النعامة حسب ذات المصدر الذي أضاف بأنه بعد استصدار إذن بتفتيش مسكني المشتبه فيهما بمدينة خنشلة من طرف الجهات المختصة عثر بمسكن أحدهما على مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية يتمثل في 1.8 مليون دج بالإضافة إلى 1170 أورو و 30 ليرة تركية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت عن جرم "الحيازة و الحصول و الشراء قصد البيع و النقل لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة و عدم الامتثال لإنذار التوقف عن رجال القوة العمومية ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج".