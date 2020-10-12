الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

الأغواط- أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة أل سيد الشيخ يوم الإثنين بولاية الأغواط أن الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها.

وأوضح الوزير المنتدب خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني في اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى هذه الولاية "أن مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يلبي متطلبات البيئة ويضمن من خلال مواده القانونية المحافظة عليها أيضا".

وبالمناسبة أشار السيد حمزة أل سيد الشيخ أن '' كل مواطن ومواطنة يمتلكون مصيرهم بين أيديهم من خلال توجههم بقوة نحو صناديق الإستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر المقبل، و الإدلاء باختيارهم بكل حرية''.

وبعد أن اشار الى رمزية اختيار الفاتح نوفمبر لتنظيم الإستفتاء وما يحمله من بعد تاريخي، أبرز الوزير المنتدب المكانة التي يتمتع بها الشباب في المجتمع الذين وصفهم بـ" قاطرة الأمة و الدولة على حد سواء ''.

اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور "صحح الخلل" في دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وعاين السيد حمزة أل سيد الشيخ مصنع إنتاج الإسمنت "أمودا" ببلدية البيضاء الذي يتجه بنهاية السنة الجارية إلى بلوغ إنتاج 2 مليون طن من الإسمنت سنويا، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وبذات الموقع أعطى تعليمات بعدم منح أي مشاريع مستقبلا في حالة عدم وجود ضمانات بيئية من طرف أصحابها.

ويختتم الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية زيارته بإشرافه على عملية نموذجية لتجهيز قاعة علاج بسخان مائي يشتغل بالطاقة الشمسية بمنطقة الظل المسماة ''بن أعمر '' ببلدية البيضاء وذلك ضمن عملية إجمالية تستهدف تزويد 40 منشأة مختلفة بتجهيزات مماثلة ، بتمويل من وزارة البيئة .